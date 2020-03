Bernie Sanders is elítélte Orbán hatalmi túlterjeszkedését

Bernie Sanders vermonti szenátor Twitter bejegyzésben ítélte a felhatalmazási törvény elfogadását.

A demokrata elnökjelölt arról írt, hogy a történelem során a tekintélyelvű vezetők mindig kihasználták a válságokat, hogy korlátlan hatalmat ragadjanak magukhoz.

Throughout history, authoritarian leaders have used moments of crisis to seize unchecked power. Hungary’s Orban is the latest example. Now more than ever we must stand up for democracy and rule of law. https://t.co/NWjKNPvGxp