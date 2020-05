A Németországban telepített amerikai atomtöltetek eltávolítását sürgeti a szociáldemokrata párt (SPD) Donald Trump amerikai elnök politikájára hivatkozva, a koalíciós társ kereszténydemokraták (CDU) elutasítják a követelést.

Az atomfegyverek jelenléte nem erősíti Németország biztonságát, éppen ellenkezőleg – mondta Rolf Mützenich, az SPD szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakciójának vezetője a Der Tagesspiegelnek a berlini lap vasárnapi összeállítása szerint.

Eljött az ideje, hogy Németország kizárja a nukleáris fegyverek állomásoztatását a területén. Ezt már más NATO-tagállamok is megtették, méghozzá a szövetség megkérdőjelezése nélkül – húzta alá a frakcióvezető. A követelést Donald Trump amerikai elnök stratégiájával magyarázta. A washingtoni vezetés felfogása szerint az atomrakéták már nem az elrettentés eszközei, hanem fegyverek, amelyeket be lehet vetni egy háborúban, ez pedig vállalhatatlan kockázat Németországnak – mondta a politikus.

Arra az ellenvetésre, hogy csak a nukleáris részvétel elve melletti kitartással lehet Németországnak elég befolyása Washingtonban ahhoz, hogy megakadályozzon veszélyes döntéseket, azt mondta: nem gondolhatja senki komolyan, hogy Donald Trumpot eltántorítaná az atomfegyverek bevetésétől az a körülmény, hogy néhány töltetet német repülőgépről kellene célba juttatni.

Az Egyesült Államok a nem hivatalos adatok szerint húsz atomtöltetet telepített a német légierő (Luftwaffe) egy támaszpontján, a Rajna-vidék-Pfalz tartományi Büchelben.

Szakértők szerint Belgiumban, Olaszországban, Hollandiában és Törökországban is állomásoztatnak amerikai hadászati atomfegyvereket, nagyjából 180 darabot. Esetleges bevetésüket a NATO nukleáris részvétel elnevezésű elve szabályozza. Az elv szerint az észak-atlanti szövetség elrettentő erejének fokozására az atomfegyverek használatába be kell vonni olyan tagországokat is, amelyek nem tartoznak az atomhatalmak közé. Német viszonylatban ez azt jelenti, hogy a Büchelben állomásoztatott tölteteket ugyan amerikai katonák élesítenék, de a Luftwaffe Tornado típusú vadászbombázóival juttatnák célba.

A CDU-s vezetésű védelmi minisztérium legfőképpen ezért kezdeményezte a napokban, hogy a hetvenes évek óta használt, elöregedett és elavult Tornadókat cseréljék le új amerikai vadászbombázókra.

A SPD követelése az atomfegyverek eltávolításáról így nem csupán Németország biztonságpolitikai vonalvezetése, hanem a légierő korszerűsítése ügyében is koalíciós vitákhoz vezethet.

A CDU elutasítja a szociáldemokraták követelését. A nukleáris részvétel elvének megkérdőjelezése "aláássa Németország szövetségesi megbízhatóságát és szolidaritását" – mondta a Der Tagesspiegelnek Johann Wadephul, a CDU és a bajor testvérpárt, a CSU közös Bundestag-frakciójának helyettes vezetője.

