Állami sportakadémiai rendszert hoz létre Orbán

Az erről szóló kormányhatározat már megjelent a Magyar Közlönyben. A feladatot Kásler Miklós kapta. A focival, a kosárlabdával és a kézilabdával kezdik. A kormányhatározat azért is meglepő, mert sportakadémiákból eddig is voltak Magyarországon, ilyen a Nemzeti Kézilabda Akadémia vagy a Nemzeti Kosárlabda Akadémia. A kormány ráadásul a határon túli akadémiákat is támogatja.

Sportakadémiai rendszer létrehozásáról döntött a kormány, a határozat meg is jelent a Magyar Közlönyben. A téma felelőse Kásler Miklós lesz – vette észre a 444.

Úgy fogalmaznak, a kormány szándéka

olyan sportakadémiai rendszer megvalósítása, amely elősegíti a minőségi élutánpótlás-nevelést megalapozó tehetséggondozást, sportszakmai felkészítést, versenyeztetést,

és hogy először “a kosárlabda, a kézilabda és a labdarúgás sportágak sportakadémiai rendszer állami feladatellátása kerüljön kidolgozásra”.

Azért érdekes ez, mert a futballban már legalább 19 akadémia van, a belga átvilágító cég szerint négy az átlagosnál is rosszabbul működik. Tőlük akár az akadémiai elnevezést is meg lehetne vonni, mert nem tisztázott, miért nevezik úgy magukat – teszi hozzá az Index.

Kosárlabdában és kézilabdában is van már egy-egy nemzeti akadémia, előbbi sportágban Pécsen, utóbbiban Balatonbogláron, de várhatóan az összes nagyobb klubnak létre kell hozni a saját maga utánpótlás bázisát, hogy érdemi versenyeztetésről lehessen beszélni.

Egyelőre erről a három sportágról van szó, a többiről nincs.

