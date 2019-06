Remek formában van a Való Világból ismert kebelcsoda.

Molnár Anikó lefogyott, és a melleit is megcsináltatta ismét. A celeb közösségi oldalán számolt be az eredményről, egy diszkrét képet is csatolt a bejegyzéséhez:

... hisz tudod, mindez azért tökéletlen, mert benne élek, élhetek, velem együtt anyukám, és mert minden napomat bearanyozza a hat kutyám és a macskák, és ez így pont jó. Így tökéletes minden. Hálás vagyok, hogy van miért hálásnak lennem.

- foglalta össze jelenlegi életét Anikó.