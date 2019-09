Elhunyt kistestvére sírhantjánál láthatta viszont édesanyját L.L. Junior kisfia, Lacika. A Bors úgy tudja, a végzetes nap óta ez volt a harmadik ilyen alkalom.

Amióta a tragikus balesetben elvesztették kisebbik gyermeküket, Dávidkát, azóta L. L. Junior és Csilla másik kisfia,

Csilla így az utóbbi időben a nagyobbik fiukat kevesebbet láthatja. A napokban azonban rövid időre újra együtt lehettek, méghozzá a temetőben, ahol Dávidkát örök nyugalomra helyezték.

Hopp Csilla ügyvédje, dr. Horváth B. Gábor büntető szakjogász a Borsnak elmondta, hogy a napokban sor került Csilla és Lacika újabb, egész pontosan harmadik találkozására a tragédia óta.

– mondta dr. Horváthtól. Az édesanya munkáját félbehagyva rohant a Fiumei úti sírkertbe, hogy magához ölelhesse Lacikát, aki nagy valószínűséggel először járt kint öccse nyughelyénél.

Junior és Csilla a jogi procedúrát a gyerekért még mindig nem adták fel. Úgy tudni, hogy Junior Csilla pszichés állapotára hivatkozva akarja elvenni édesanyától Lacikát, pedig korábban ezt a tényt maga Csilla és az ügyvédje is cáfolta a Borsnak.

Mint korábban is mondtam, ügyfelem teljesen ép mentális állapotban van, amit alátámaszt az is, hogy visszament dolgozni, és napok óta helyt áll a munkahelyén. Csilla mindent elkövet, hogy továbbra is biztosítsa maguk számára a kellő egzisztenciát, és biztonságban nevelhesse Lacikát