Megható üzenettel búcsúzik Csuja Imre fiától volt barátnője

Múlt héten hunyt el Bence, Csuja Imre kisebbik fia. A fiút egy budapesti külső kerületi erdőben találták holtan.

A színész életében nem ez volt az első tragédia, 16 éves Gergő fia hasonlóan tragikus körülmények között hunyt el, múlt csütörtökön pedig Bence is önkezével vetett véget életének.

A Story magazin vette észre, hogy Bencétől szívszorító bejegyzéssel búcsúzik közösségi oldalán volt párja.

Elvesztettem valakit. Nagy szerelem volt... Esténként hajdan nagyokat hallgattunk az erkélyen, egy idő után megnyílt, mesélt az álmairól, a félelmeiről, a sebeiről. Szerettem hallgatni, ilyenkor befogadott volt az én gondoltaimra is. Gyakran ölelt meg, szerettem az illatát, és azt, hogy közel enged magához... Egyszemélyes ágya volt, miután világossá vált, hogy nem fogunk kényelmesen elférni, ragaszkodott hozzá hogy ő aludjon a padlón, hogy nekem kényelmes legyen. reggel kávét főzött, kolbászos rántottát csinált, fütyörészett, és azt mondta, büszke rá, hogy én vagyok a nője. Mindenáron a kezemet akarta fogni az utcán, hadd lássa mindenki, hogy együtt vagyunk... Azon kaptam magam, hogy boldog vagyok... barátként már ragaszkodtam volna hozzá, de ismét elhagyott, egyszer csak kaptam tőle egy SMS-t, hogy ne keressem többé. Mindig úgy képzeltem, egyszer majd összefutunk, én pár percig úgy teszek majd, mintha nem ismerném, ő kérlelni fog, végül nevetünk majd az egészen, megöleljük egymást, és így visszakerül az életem be, mint egy kirakós darabja. Szíven ütött a hír, miszerint ez már soha nem fog megtörténni... Vajon másképp alakult volna, ha nem hagyom, hogy kitoljon ah életéből, ha a kérése ellenére utána nyúlok? Nem tudom pontosan, mi történt vele, csak azt remélem, most már békére lelt. Legyen neki könnyű a föld