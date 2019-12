Megszégyenítette a buszsofőr Papadimitriu Athinát – cigányasszonynak nézte a színésznőt

Megrázó élményben volt része a színésznőnek.

Szulák Andrea műsorában mesélt arról Papadimitriu Athina, hogy egy előadásra menet durva diszkrimináció áldozata lett – írja a 24.hu.

Trokán Péter volt felesége Trokán Anna és Nóra édesanyja egy vidéki fellépésre indult társulatával, de a buszsofőr nem ismerte fel, és meg is szégyenítette. Először köszönni sem akart neki, majd kiabált vele.

Én érkeztem utolsónak és felcuccoltam három hátizsákkal is, jelmez, smink, minden. A buszsofőr a busz előtt dohányzott és amikor fel akartam szállni, rám ordított, hogy ne szálljon be. Ezt háromszor-négyszer, majd mondták neki a többiek, hogy ha nem száll be a művésznő, akkor nem lesz előadás. Tehát azt gondolta, hogy egy cigányasszony vagyok, hátamon a puttony, fel akarok szállni és eladni holmikat