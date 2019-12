Conchita Wurst 2014-ben nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált, az előadóművész extravagáns külseje sokak számára emlékezetes maradt

Conchita Wurst külseje teljesen megváltozott, a csillogó estélyiket is lecserélte. Karrierje azonnal szárnyalni kezdett a Rise Like a Phoenix című dala sikere után, három albumot is kiadott már. A legutóbbi 2019 őszén jelent meg Truth Over Magnitude címen. Conchita felfedte külső változásainak mibenlétét is.

Legfrissebb lemezéhez teljesen új karaktert talált ki magának. Elárulta, személyisége kettősségét a színpadon is különválasztotta. Conchitaként folytatja a nőies vonalat, de mostani alteregója, aki csak a Wurst nevet viseli, a férfias oldalát reprezentálná a közönségének.

Képes összeállításunkban megmutatjuk Conchita Wurst átalakulását.

Címlapkép: Facebook/Conchita WURST

