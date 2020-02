Gyermekei apját látja új párjában az énekesnő.

Dér Heni új párjával, Bakos Gergővel, aki a Konyhafőnök című műsorban tűnt fel, már a családalapítást fontolgatják.

Tudom, hogy szinte még friss ez a kapcsolat, de van úgy, hogy minden olyan magától értetődő. Én már tíz éve is azt mondtam, ha jönne a baba, boldog lennék, és gond nélkül átrendezném az életemet, Gerivel pedig ez most már teljesen egyértelmű. Bármikor jöhet a babánk!

– mondta a Borsnak az énekesnő, aki már az első találkozásuknál érezte, komoly kapcsolata lesz Gerivel.

A Borsnak az énekesnő hozzátette:

Hosszú évek és az egyedüllét után azt gondolom, végre megtaláltam azt a férfit, akivel megöregednék. Nagyon sokat ismerkedtem, próbálkoztam, csalódtam, de most sínen vagyok. Geri végre egy határozott férfi, akit nem eszek meg reggelire, de nem is nyomja le a torkomon az akaratát. A munkámból adódó állandó pörgés után olyan megértést, nyugalmat és szeretetet ad otthon, amire mindig is vágytam