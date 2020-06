Dől a pénz a fideszes politikusok zsebébe: ő a kormány legnagyobb adófizetője

Pénteken felkerült a kormánytagok 2019-ről szóló személyijövedelemadó-bevallásainak nagyon rövid kivonata a kormány honlapjára.

Az egyoldalas adatlapból kiderült, mennyi volt a politikusok összevont adóalapja, mennyi adót fizettek tavaly, és mekkora adókedvezményben részesültek – írja az index.hu a terjedelmes összeállítás elején.

Érzékelhetően gyarapodott a kormánytagok bevétele az egy évvel korábbi adatokhoz képest, amihez hozzájárult egy tavalyi emelés is. Rogán Antal jövedelme több mint háromszor annyi volt, mint 2018-ban, ezzel ő a rekorder, de Orbán Viktor adóalapja is 5 millió forinttal nőtt.

Orbán Viktor

A megtakarítása köddé vált, az adóalapja viszont nőtt Orbán Viktornak 2019-ben. Míg a január végén közzétett vagyonnyilatkozatába nem írt be megtakarítást, igaz, hathavi fizetésnél kisebbet nem is köteles, az adóalapja bruttó 5,2 millió forinttal nőtt az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

Rogán Antal

A kormány legnagyobb adófizetője tavaly is Rogán Antal volt.

Már a tavaly leadott adóbevallásával se kellett szerénykednie, 65,29 millió forintot írt be 2018-ra, most azonban még ezt is megháromszorozta, és bruttó 232,93 millió forintból adózott 2019-re, a jövedelem nagy része a találmányából adódott.

Semjén Zsolt

A miniszterelnök-helyettesnek 2018-ban 21,9 millió volt az adóalapja, ezt az éves bevételét 2019-re 34,7 millióra sikerült megemelnie.

Gulyás Gergely

A Miniszterelnökséget vezető miniszter adóalapja ugyanúgy nőtt, ahogy Szijjártó Péternek és Varga Mihálynak: míg 2018-ban 22 millió forintos bevétele volt a három miniszternek, 2019-ben ez 35,5 millióra kúszott fel a miniszteri fizetésemelés miatt.

A többi fideszes politikus adatait itt olvashatja.

Cikk- és címlapkép: MTI/Varga György