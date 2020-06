Orbán: "a pénzt először meg kell keresni és utána kell elkölteni".

Magyarország azt szeretné, hogy fair uniós újraindítási csomag álljon össze, meg kell fosztani a diszkriminatív elemektől a jelenlegi javaslatot – mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a csehországi Lednicében.



A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor magyar, Andrej Babis cseh, Mateusz Morawiecki lengyel és Igor Matovic szlovák miniszterelnök (b-j) a visegrádi országok (V4) kormányfői csúcstalálkozóján a csehországi Lednicében 2020. június 11-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A cseh kisvárosban a visegrádi csoport (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) miniszterelnökei egyeztettek az EU helyreállítási alapjáról, a következő többéves uniós költségvetésről, a határnyitásokról, a turizmusról és a migrációról.

A kormányfők közös sajtótájékoztatóján Orbán Viktor kiemelte: Magyarország alapvetően pozitívan viszonyul a javaslathoz a helyreállítási alapról, de még sokat kell dolgozni rajta, el kell távolítani belőle az abszurd elemeket.

Morális problémát jelent, hogy összességében a gazdag országok több pénzt kapnának, mint a szegényebbek, ez nem maradhat így

- jelentette ki.

Úgy vélte, emellett rugalmas felhasználásra van szükség, hiszen másra kell a pénz az egyes országokban. Továbbá le kell mondani a rebate-ek (visszatérítések) rendszeréről, ezt a speciális összeget Nagy-Britannia kapta, de az ország kilépett az unióból – magyarázta.

Orbán Viktor kifejtette: az európai gazdaság újraindítását illetően az egész ötlet, amelyet új generációnak neveznek, filozófiailag nagyon messze áll attól, amit a magyarok gondolnak a világról, szerintük ugyanis

"a pénzt először meg kell keresni és utána kell elkölteni".

Ha valaki megfordítja a sorrendet, vagyis "hitelt akar, azt akarja elkölteni, és utána akar érte megdolgozni", annak a kockázatát mindenki viselje saját maga – tette hozzá.

Azt mondta, ugyanakkor megértik, hogy az EU más megközelítést alkalmaz, értik a szándékot, amely a javaslat mögött van, rendkívüli helyzetben rendkívüli megoldásra van szükség.

Megjegyezte: Portugália hasonló méretű és fejlettségű ország, mint Magyarország, de Magyarország 30 százalékkal kevesebbet kapna, és "ez biztos nincs így jól". De ha sikerül az anomáliákat kiküszöbölni, lehet támogatni a javaslatot – fűzte hozzá.

Kitért rá: a visegrádi miniszterelnökök négy sikeres ország vezetői a koronavírus-járvány elleni védekezés szempontjából, hiszen európai összevetésben kiemelkedően sikeresen védekeztek,

megmentettek sok tízezer életet, és most arról beszéltek, hogyan menthetnek meg sok százezer munkahelyet.

Nyilatkozatot adtak ki, amelyet Magyarország teljes mértékben támogat, ebben minden benne van, ami "nekünk fontos" és demonstrálja a V4 egységét – vélekedett.

Kérdésre közölte: az újraindítási csomag kijavítása egyszerű, ha a gazdag országok belátják, hogy Nagy-Britannia kilépésével a rebate-ek rendszere erkölcsileg nem tartható meg, és ezt az összeget tisztességesen szétosztják a tagállamok között. Hozzátette:

"nem akarunk elvenni semmit" a déli országoktól, de az lehetetlen, hogy "a nálunk gazdagabb" országok több támogatást kapjanak.

Úgy látja, a rebate-ekről le kell mondani, "az egy másik korszakhoz tartozott".

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a soron következő uniós tanácskozás időpontját óvatosan kell megválasztani, kellő előkészítés szükséges, mert ha ott nem tudnak megegyezni, az nagyon negatív üzenet lesz a pénzpiacoknak és Európának. Ezért összehívni a következő tanácskozást csak akkor szabad, ha már közel vannak a megállapodáshoz, így későbbi időpontra lehet szükség – közölte.

Ugyancsak kérdésre Orbán Viktor azt is elmondta, hogy a nemzeti konzultációt azért indították el, mert két dologban vár a kormány támogatást. Az egyik, hogy fel kell készülni a koronavírus-járvány második hullámára, és a konzultáció arról szól, hogy milyen eszközöknek kell majd akkor elsőbbséget adni – mutatott rá. Hozzáfűzte: most is jó eredményeket értek el, de a második hullámban még sokkal jobbakat tudnak, ha a konzultációt végigviszik.

Kifejtette: a másik téma a gazdaság újraindítása, és mivel Magyarországon nem segélyalapú, hanem munkaalapú társadalmat építenek, a munkahelyeket meg kell védeni, ennek eszközeiről is szól a konzultáció.

A kormányfő szerint

a 2020-as év gazdasági problémáit 2021-ben kell megoldani, és a magyar gazdaság sikere azon múlik, hogy a kormány mennyire jó gazdaságvédelmi és munkahelyvédelmi politikát csinál. Ezért indokolt, hogy a konzultációban gazdasági kérdéseket is feltegyenek

- vélte.

Hangsúlyozta: "biztatást és megerősítést" vár a konzultáció eredményeként.

Orbán Viktor megjegyezte: "jó volt újra barátokkal találkozni", és pénteken Budapesten a szlovák miniszterelnökkel folytatják a most megkezdett megbeszéléseket. A kormányfő szlovák kollégájának együttérzését fejezte ki a ruttkai támadás miatt.