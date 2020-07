1,5 milliárd forintból újítottak fel egy iskolát, de kifelejtették az ebédlőt

Másfél milliárd forintos uniós támogatásból próbálta Iregszemcse önkormányzata felújítani a helyi iskolát, de elkövettek egy óriási bakit – számolt be az ATV.

A tervekből ugyanis kimaradt az étkező, így a gyerekeknek minden nap egy kilométert kell gyalogolniuk, hogy ebédet kapjanak.

Az iskolában korábban sem volt ebédlő, de a szülők reménykedtek benne, hogy a felújítás során gondolnak erre. Azonban ez nem így történt, az építkezés pedig már javában zajlik, a terveken nem lehet módosítani.

Így az iskolásoknak továbbra is sétálniuk kell, átvágva a forgalmas 65-ös úton minden étkezés előtt, és után.

"Ebben az ügyben felkerestem a KLIK-et, és elmondtam nekik hogy ezt hiányolják a szülők és a gyerekeik, megkértem őket segítsenek, módosítsanak rajta. Az volt a válasz, hogy a terv kész, változtatni már nem tudnak"

– mondta Farkas János önkormányzati képviselő az ATV Híradójában.

A falu néhány képviselője Keresztes László Lórántot, az LMP országgyűlési képviselőjét is megkereste, aki azt mondta, személyesen is megkeresi "Süli képviselő urat", hogy mint a körzet országgyűlési képviselője, kormánypárti képviselője, vesse latba a lehetőségeit, és most tegyen érdemi lépéseket a megoldás megtalálásának érdekében

