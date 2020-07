Így örül a Fidesz az EU-csúcs eredményének: bevándorlózás, Gyurcsánynézás

Elegáns ünneplés.

Az EU-csúcson született megállapodás a magyarok számára pénzügyi és erkölcsi siker, Magyarország több pénzzel és emelt fővel zárhatja az EU-csúcsot – közölte a Fidesz kedden az MTI-vel.

Közleményükben azt írták: Orbán Viktor miniszterelnök ismét következetesen kiállt a nemzeti érdekekért és elérte, hogy Magyarország a tervezettnél 3 milliárd euróval több pénzt kapjon.

Magyarország ígéretet kapott arra is, hogy "a bevándorláspártiak által kiprovokált és a hazug Sargentini-jelentésre alapozott igazságtalan 7-es cikkely szerinti eljárást le fogják zárni" – tették hozzá.

Úgy fogalmaztak: "Nem mondunk le arról sem, hogy a magukat civilnek nevező, de valójában politikai tevékenységet végző szervezeteket el kell zárni az uniós pénzcsapoktól, mert az uniós pénzeket a migráció szervezésére és a tagállamok nemzeti szuverenitásának lebontására használják."

Hangsúlyozták, hogy Európának és Magyarországnak most a koronavírus-járvány okozta gazdasági károk helyreállítására, a munkahelyek védelmére és új munkahelyek teremtésére kell fordítania minden erőforrását.

A közlemény szerint a magyar baloldal ezúttal is "gyalázatosan viselkedik. Gyurcsánynétől kezdve a szocialistákon át a Momentumig most is a nemzeti érdekek ellen dolgoznak és Magyarország ellen áskálódnak". Akkor lennének elégedettek, ha Magyarország kevesebb pénzt kapna és feladná a nemzeti érdekeit pénzügyekben, valamint gazdaság- és bevándorláspolitikában is – tették hozzá.

Az uniós tagállamok vezetői pénteken kezdődött, és kedd hajnalban véget ért brüsszeli csúcstalálkozójukon elfogadták a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó uniós költségvetésről szóló és a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk helyreállítását célzó pénzügyi csomagot.

Forrás: MTI

Kép: Fidesz