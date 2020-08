Újra előzetes letartóztatásba helyezte a Mátészalkai Járásbíróság P. Máriát, a csengeri örökösnőként elhíresült asszonyt, akiről a 2018-as választási kampányban merült fel, hogy korábban átverte, állítólagos 1300 milliárd forintos mesés hagyatékkal hitegette Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselőt. A letartóztatásról a 24.hu írt, a portálnak a csengeri örökösnő újbóli letartóztatása okairól későbbre ígért tájékoztatást a bíróság.

A 24.hu úgy tudja, P. Máriát hétfőn vették őrizetbe a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai az ellene folyamatban lévő büntetőügyben. Az asszony korábban már ült előzetesben: miután 2018-ban külföldre, Svájcba menekült a kihallgatása elől, a rendőrség nemzetközi elfogatóparanccsal hazahozta és letartóztatta. Tavaly nyáron azonban kiengedték a börtönből, és nyomkövető viselése mellett bűnügyi felügyeletbe került csengeri otthonába. Most vélhetően új fejlemények miatt került ismét rács mögé.

a csengeri nőt 368 millió forintos csalással gyanúsítják a hatóságok, ekkora összegben adtak neki kölcsön 2013 és 2018 között.

Az asszony akkor vált országosan ismertté, amikor kiderült, hogy többek közt Kósa Lajost, a Fidesz országgyűlési képviselőjét is egy állítólagos 1300 milliárd forintos mesés hagyatékkal hitegette.

A csengeri asszony azt állította, hogy ő az örököse a felfoghatatlan vagyonnak, amit Kósa is elhitt.

A nő befektetési tanácsokat kért a Fidesz politikusától, akivel többször is találkozott, és egy megállapodást is aláírtak közjegyző előtt.

Kósa később elismerte a dokumentum valódiságát, de csalónak nevezte P. Máriát, aki 2018 áprilisában elhagyta az országot.

Még az előtt meglépett, hogy a rendőrség beidézte volna kihallgatásra. Ezután a hatóságok nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, ami alapján Svájcban került rendőrkézre. Miután megtörtént a kiadatása, hazahozták, őrizetbe vették és letartóztatták – teszi hozzá a 24.hu.

Az ellene indult eljárásban az asszony azt állította, hogy nem csapott be senkit, és létezik az általa emlegetett 1300 milliárdos örökség. Azt ő is elismerte, hogy vállalkozóktól és magánszemélyektől több százmilliót kapott, azt viszont tagadta, hogy bárkit is szándékosan be akart csapni. Elmondása szerint arra kellett neki a pénz, hogy hozzájusson a hagyatékhoz, és fedezze a külföldi és a hazai ügyvédek költségeit és kiadásait.

A történtek után P. Mária férje és fia is öngyilkos lett. Utóbbi nyilatkozott is az ügyben, azt állította, hogy Kósa polgármesterként maga kereste fel édesanyját, miután a nő ügyvédje „kikotyogta a mesés örökség hírét” egy közös ismerősüknek. A fiú állítása szerint Kósa ezután kereste a kapcsolatot az édesanyjával, hogy lenne ötlete, mit csináljanak a pénzzel – írja a 24.hu.

