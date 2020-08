Kitálalt az LMP képviselője: ezért vizsgálódnak most a pártnál a hatóságok

A Blikk kérdezte Csárdi Antalt.

Az Állami Számvevőszék nemrég tette közzé, hogy vizsgálatot indított az LMP-nél, mégpedig különböző szabálytalanságokra hivatkozva. Mit tudnak, mi volt a fő kifogás?

- A kommunikáció rendkívül erős volt az ÁSZ részéről, csak annyi baj van vele, hogy szerintünk nem igaz, amit a pártról állítanak. A fő probléma az volt, hogy teljesítési igazolások nélkül történtek kifizetések, de ezek egyszerű gáz- és villanyszámlák voltak, azt pedig remélem, nem várják el, hogy dinamóról termeljünk magunknak a munkához az áramot.

Miért kifogásolták a támogatói adományokat?

- Ott az volt a problémájuk, hogy szerintük átláthatatlanul jöttek ezek az adományok, csakhogy az uniós adatvédelmi rendszer értelmében a támogatóink adatait még a Számvevőszéknek sem adhatjuk meg. Kifogás volt az is, hogy az igazolásokat nem a társelnök írta alá. Ez ott bukik meg, hogy az Országos Elnökség titkára, Kanász-Nagy Máté írta alá a papírokat, akinek a törvény szerint joga van eljárni ilyen ügyekben.

Emeltek kifogást a vizsgálatok ellen?

- Tértivevény, illetve hivatalos levelezés is bizonyítja, hogy az észrevételeinket igenis időben nyújtottuk be, bár hivatalosan nem fellebbezhetünk. Remélem, a Számvevőszék is belátja, hogy nekünk volt igazunk, és abbahagyják végre azt a gyakorlatot, hogy politikai megrendelésre dolgozzanak.

Forrás: Blikk

Kép: MTI/Kovács Attila