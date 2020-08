Borkai változatlanul kapja az olimpiai járadékot, és a magyar rendőröktől sem kell tartania

A világtól elvonultan él, őstermelőként dolgozik a birtokán Borkai Zsolt volt győri polgármester, aki 10 hónap után – megtörve a csendet – az otthonában fogadta a Blikket. A cikkből kiderül, hogy az origiaszerű luxuhajókázás miatt a horvát rendőrök még vizsgálódnak.

A Győrhöz tartozó Bácsa csendes, kertvárosi közeg, itt található a szexbotránya miatt lemondott városvezető családi háza. Az egykori politikus papucsban, pólóban és rikító rövidnadrágban, kölyöktacskója oldalán nyitott ajtót, kisimult arca arról árulkodott, mintha teljesen elengedte volna az országos botránnyal tarkított múltját.

Őstermelő vagyok, az időm nagy részét ott töltöm, vannak birkáim, lovaim, csirkéim, folyamatosan foglalkozni kell velük. Korán reggel kelek, megetetem az állatokat, de szőlőt is termesztek, a metszéstől a permetezésig mindent én csinálok. Akiknek nagyon sima a tenyerük, ilyenkor rájöhetnek, hogy van kemény munka is a világon. Amikor olimpiai bajnok lettem, vastag volt a kezemen a bőr, most megint ezt érzem