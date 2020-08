Miközben négyhavi csúcsra ugrott az új koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, a kormány a közelgő iskolakezdés miatt külön hosszú írásban hívja fel a szülők, tanárok, diákok figyelmét.

A közelgő tanévkezdés miatt fontos tudatosítani, hogy most a járványhelyzet miatt fokozott a szülők és a tanárok felelőssége. A pedagógusoknak a szokásoknál is nagyobb figyelemmel kell lenni mind a saját, mind a gyermekek, a diákok egészségi állapotára, és koronavírus-fertőzésre utaló tüneteire. Ha egy szülő, gondviselő, vagy egy tanár, óvodapedagógus a fertőzés tüneteit észleli egy gyermeken, diákon akkor gondoskodni kell annak mielőbbi elkülönítéséről. A legfontosabb, hogy tünetes, beteg gyermeket a szülőknek most nem szabad iskolába, óvodába engedni, mert azzal az egész közösség egészségét, és az iskola, óvoda zavartalan működését veszélyezteti. Fertőzésgyanús gyermeknek otthon kell maradnia, és a szülőnek telefonon kell értesíteni a gyermekorvost vagy háziorvost