Létrejött egy találkozó az egyetem vezetése és a kuratórium tagjai között, ahol kiderült, hogy semmiben sem értenek egyet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem polgárai mellett kiálló pénteki szimpátiatüntetés után Vidnyánszky Attila, az SZFE-t fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke a HírTV-ben értékelte a helyzetet. Pontosabban a patthelyzetet, a párbeszéd, illetve az álláspontok közeledése az SZFE és a kuratórium között ugyanis még várat magára. Vidnyánszky szerint azért, mert „hatalmas erők” állnak a háttérben, amelyek megakadályozzák, hogy bárminemű párbeszéd vagy nyitás történjen.

Félelmetes erők. Rá kell nézni, ez egy hadsereg, amely az interneten leledzik, ez egy nemzetközi csapat. Színházi kollégáim jeleznek külföldről, hogy már megkapták az információt. Természetesen egy bizonyos forrásból kapják meg. Egyszerűen fájdalmas.

Vidnyánszky szerint az SZFE eddig is egyfajta zár alatt volt, egy belterjes közösség működött ugyanis az intézményben – most annyi történt, hogy ez a zár a maga fizikai valóságában is megjelent, utalt a hallgatók blokádjára. Megismételte azt is, amire korábban az Origónak adott interjújában utalt: hogy a diákokat eszközként használják. Szerinte már rég nem az egyetemről van szó, hanem a kormánybuktató erők működéséről.

Az SZFE-n hétfőn kellene elindulnia az oktatásnak, a kuratóriumi elnök szerint azonban ez az egyetem vezetésének és a diákságnak a felelőssége. Az egyetem lemondott vezetése szeptember végéig marad.

