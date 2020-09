Felszálló szakaszban van Magyarországon a koronavírus-járvány – közölte Müller Cecília az operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos ismertette a napi adatokat, miszerint hazánkban 951 fertőzöttel nőtt a koronavírusos betegek száma, ezzel már 20 ezer feletti a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma.

Az elmúlt 24 órában elhunyt magyar koronavírusos betegekkel kapcsolatban igaz most is az a közismert tény, hogy mindannyian valamilyen krónikus megbetegedésben szenvedtek.

– mondta Müller Cecília az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján.

Az országos tiszti főorvos az elvégzett tesztekkel kapcsolatban közölte: ez a szám jellemzően lefedi majdnem közel a térítésmentesen lefolytatott laborvizsgálatok számát. Jelenleg 558-an vannak jelenleg kórházban, 35 fő van lélegeztetőgépen.

– hangsúlyozta Müller.

A sajtótájékoztatón újságírói kérdésre közölték azt is, hogy

most is van néhány olyan fiatal lélegeztetőgépen, aki egyébként korábban jó egészségi állapotnak örvendett. Ez nem jellemző, de jelen van olyan eset is, amikor fiatal ember nagyon súlyosan betegszik meg.