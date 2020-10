Testi sértés, rongálás – Gyanúsíttottként hallgatták ki Pintér Tibort, aki megverhette egyik beosztottját

Fel akart mondani alkalmazottja.

A musical- és operettszínész, a Szigetszentmiklósi Sziget Színház és a Nemzeti Lovas Színház igazgatója közismerten imádja a lovakat, ő maga is tartja az állatokat. Úgy tudjuk, az egyik lovásza két nappal ezelőtt bejelentette neki, hogy szeretne felmondani.

Tenya ezen valamiért annyira felhúzta magát, hogy nekiesett a férfinak és nem csupán agyba-főbe verte, de még az iratait is elvette. Ráadásul nemcsak a férfin vezette le dühét, de az alkalmazott kocsijának is nekiesett és abban is károkat okozott.

Forrás: Blikk

Kép: Pixabay