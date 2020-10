Balhé a parlamentben: Jakab Péter elindult Orbán felé egy zsák krumplival, Kövér Lászlóék a testükkel védték a miniszterlnököt

Jakab Péter, a Jobbik elnöke azt mondta a miniszterelnöknek, egyetlen kérdése van hozzá: "milyen a félelmen és szegénységen vett győzelem íze?"

A múlt vasárnapi borsodi időközi választáson ugyanis azt mondták neki a helyiek, hogy

azért szavaznak a Fideszre, mert az egyetlen bevételi forrásuk a közmunka, és ha nem jó helyre húzzák az ikszet, a fideszes polgármester ezt is elveszi tőlük.

Mások szerint "a keresztény-konzervatív uzsorás a fekete Audiból" kérte a Fideszre szavazást – tette hozzá.

Jakab Péter szerint Orbán Viktor eddigi kormányzati teljesítménye:

ellenségképgyártás, gyűlöletszítás, nemzetmegosztás, ellenséglejáratás, magyarok nyomorban tartása.

"Köszönjük a gratulációkat" – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök válaszában, hozzátéve: "hallgatjuk önt, és nem tudjuk, hogy sírjunk vagy nevessünk". Sírni is volna ok – mondta –, mert ahogy Jakab Péter beszél a borsodi emberekről, több mint megalázó. "Azért vesztették el a választást, mert önök így beszélnek a borsodi emberekről, és pontosan azt gondolják róluk, amit most ön itt elmondott" – jelentette ki, szánalmasnak, nevetségesnek minősítve a frakcióvezető szavait.

"Most, hogy így lebontották a kétharmadot, a Gyalog galopp Fekete lovagja jut eszembe. Egyezzünk ki döntetlenben"

- mondta a kormányfő.

Jakab Péter viszonválaszában azt mondta, a miniszterelnök továbbra sem a nyugdíjakkal, a bérekkel, az egészségüggyel foglalkozik, hanem marad a gyűlölködés, a hazudozás.

"Mi, ellenzékiek a hazugságra igazsággal válaszolunk, a gyűlöletre összefogással, a megosztásra egységgel"

- fogalmazott, ellenzéki összefogást ígérve mind a 106 országgyűlési választókörzetben. Szavait úgy zárta, véget fognak vetni a "krumplikirályságnak".

Ezután elindult Orbán Viktor felé egy zsák krumplival – mondván, hogy a borsodiak ezt küldik neki –, de Kocsis Máté frakcióvezető útját állta. Aztán csatlakozott hozzá Balla György, Kövér László és Semjén Zsolt is.

Jakab István levezető elnök figyelmeztette a Jobbik frakcióvezetőjét, és jelezte, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket.

Orbán Viktor viszonválaszában úgy fogalmazott: "remélem, a krumpliért fizettek, ha már a varrónőket elfelejtették kifizetni". A miniszterelnök biztosította Szerencs választókörzetének összes lakóját, hogy ezután is számíthatnak a Fidesz-KDNP-re, és mindent megtesznek a térség felemeléséért. Végül azt mondta a Jobbiknak: "önök azt mondták, remélik, méltósággal veszítjük majd el a kétharmadot. Nem veszítettük el, azt viszont látom, hogy önök két dolgot nem tudnak, nyerni meg veszíteni".

(MTI)