Bejelentette az operatív törzs: Így szigorítják a rendelkezéseket

Gyakrabban ellenőriz a rendőrség.

A rendőrség hétfőtől nagyobb számban és sűrűbben ellenőrzi a maszkviselési szabályok betartását, valamint ezek megszegése esetén a szankciókat is szigorítja – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.

Gál Kristóf az egyéni felelősség fontosságát hangsúlyozva azt mondta, aki nem tartja be védelmi szabályokat, az nemcsak saját vagy családja egészségét kockáztatja, hanem bárkiét, akivel találkozik.

"Az ellenőrzéseink fokozásával mi, rendőrök azoknak a szövetségesei akarunk lenni, akik felelősen betartják a szabályokat" – mondta a szóvivő, hozzátéve, a cél azoknak a kiszűrése, akik a szabályokra "fittyet hányva" veszélyeztetnek másokat.

Elmondta: továbbra is a fokozatosság és az arányosság elve határozza majd meg a rendőri intézkedéseket. Hangsúlyozta: "elértünk egy olyan ponthoz, ahonnan – ha az enyhébb szankciók nem érik el a hatásukat, így a jogkövető magatartást nem tudják kiváltani – szigorúbb fellépés várható a kollégáimtól".

A mostani jogszabályváltozás egyfajta többletterhet ró a kereskedelmi üzletek, a vendéglátóhelyek és a szórakozóhelyek üzemeltetőire is – mondta.

Hozzátette: tőlük azt kérik, hogy a vendégeikkel tartassák be a szabályokat.

Hétfőtől kereskedelmi hatósági jogkörben eljárva a rendőrség az üzletekben is végezhet ilyen típusú ellenőrzéseket, egy szabálytalan üzletnél a rendőri intézkedést követő eljárás végén akár be is zárhatják az érintett üzletet – mutatott rá.

A hétvége adatait ismertetve Gál Kristóf elmondta: 174 rendőri intézkedésre volt szükség a maszkviselés szabályainak megsértése miatt. Ebből 41 alkalommal azért, mert nem, vagy nem megfelelően viselte az utazó a maszkot, 133 esetben pedig azért, mert a kereskedelmi üzletben, vagy a kormányrendeletben meghatározott egyéb zárt helyen szegték meg a védelmi intézkedéseket.

A szabályszegők közül 97-et figyelmeztetésben részesítették, 37 emberre szabtak ki helyszíni bírságot, 40 embert pedig feljelentettek. A védelmi intézkedések szeptember 21-i bevezetése óta országosan 2363 rendőri intézkedésre volt szükség a szabályok be nem tartása miatt – tette hozzá.

A Magyarország területén átutazókat is ellenőrizték a rendőrök a hétvégén, az átutazási szabályokat megsértők közül két embert figyelmeztetésben részesítettek, 115 helyszíni bírságot szabtak ki és egy átutazót feljelentettek.

Az elmúlt három napon 11 508 hatósági házi karantént rendeltek el, ebből 3068-at határátkelőknél. Jelenleg 29 750 emberrel szemben van érvényben ilyen korlátozó intézkedés. Közülük 1830-an vállalták, hogy a hatóságok elektronikusan, mobiltelefonos applikáció segítségével ellenőrizzék azt, hogy betartják-e a karanténszabályokat.

A rendőrség emellett 38 520 helyszíni ellenőrzést tartott a hétvégén a hatósági házi karanténban levőknél, két embert figyelmeztetésben részesítettek, négy embert helyszíni bírsággal sújtottak, 115 esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek – mondta Gál Kristóf.

Forrás: MTI

Kép: Pixabay