Intenzív terjedési szakaszban vagyunk, Magyarországot sem kíméli a helyzet, mindent meg kell tenni, hogy a járványgörbét ellaposítsuk – hangzott el az Operatív Törzs szerdai tájékoztatóján. Kiderült az is, hogy a honvédség is bekapcsolódik a maszkhasználat ellenőrzésébe.

Rendkívüli fegyelmezettségre van szükség a járvány terjedésének megfékezéséhez – mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján szerdán.

Csökkenteni kell a fertőzöttek számát, hogy ne nehezedjen akkora nyomás az egészségügyi ellátórendszerre – hangsúlyozta a tisztifőorvos.

Kedden valamennyi aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény bekapcsolódott a koronavírusos betegek ellátásba, így nőtt az ágyszám, és mindenki a lakóhelyéhez közelebb gyógyulhat. Ez a kapacitásbővítés a biztosítéka annak, hogy mindenki megfelelő ellátást kaphasson – mondta Müller Cecília.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a tájékoztatón közölte, a maszkviseléssel nem a rendőröknek teszünk szívességet.

Felhívta a figyelmet a maszkviselés fontosságára, ami önmagában 80 százalékkal csökkenti a fertőzés terjedését.

"Felhívom a figyelmet arra, hogy nehéz idők jönnek" – mondta az országos tisztifőorvos.

Minden nap közel 4-5 ezer fertőzöttet regisztrálunk

- említette. Közel 21 ezer tesztet végeznek már el egyetlen nap alatt.

Kiemelte, a koronavírusosok haláloka elsősorban az alapbetegség, erre rárakódik a koronavírus-fertőzés.

31 éves halott is volt az elmúlt napon

- rögzítette Müller Cecília –, és

mintegy 7 százalék azok aránya, akiknek elhunytként nem volt korábban alapbetegségük.

Aki nem tud távolságot tartani, közterületen is viseljen maszkot – szólított fel az országos tisztifőorvos, aki rámutatott, hogy "két oldalról is véd a maszk". Szerinte alig van már család, ahol ne fordult volna elő pozitív személy, "nem ismerjük egymás fertőzési státuszát, ezért is fontos a maszkviselés".

A kórházi ápoltak száma is egyre növekszik, ezért is kell cselekedni, csökkenteni az egészségügyre háruló terhet az egyéni védekezéssel. Emlékeztetett, már minden egészségügyi ellátó intézmény bekapcsolódott a covidos betegek gyógyításába, "ez a biztosítéka annak, hogy mindenki megfelelő ellátáshoz jusson" – mondta.

"Nehéz idők előtt állunk, az intézkedések mindnyájunk életét befolyásolják, mégis vannak olyan családtagok, akikre több figyelmet kell fordítanunk, mint korábban; azokra, akik egyedül, magányosan élnek. Védjük meg őket az elszigetelődéstől, hívjuk fel idős családtagjainkat hetente egyszer vagy többször, hogy lelkileg ki tudjanak tárulkozni. És kérjünk ehhez segítséget! Ahogy tavasszal is, most is segítsük egymást, vásároljunk be az idősek helyett, tanítsuk meg az időseket az okoseszközök használatára" – sorolta Müller Cecília.

Ha valaki egy háztartásban pozitívvá válik, mindenki 10 napig karanténba kényszerül. Nem mehetnek az óvodás, bölcsődés gyerekek az adott intézménybe

- mondta kérdésre Müller Cecília.

Szólt arról is,

ha Covid-gyanú merül fel valakinél, az a személy nem oltható, de erről a háziorvos dönt.

Aki kontaktszemélyként van otthon, javasoljuk, őt se oltsák, de el sem hagyhatja a karantént. Ha nincsenek tünetek, és szabadul a karantén alól, a háziorvos dönt. Mindig egyedi az elbírálás – tette hozzá.

Az összes eddigi fertőzött 3 százaléka egészségügyi dolgozó

– zárta Müller Cecília.

Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján Kiss Róbert alezredes részletesen ismertette a koronavírus elleni védekezést szolgáló szigorító intézkedéseket. Hozzátette,

a rendőrség mellett a honvédség hivatásos állománya ellenőrizheti majd a szabályok betartását.

Schanda Tamás: a kormány a járványhelyzetben is elkötelezett a munkaalapú gazdaság mellett

A kormány a járványhelyzetben is elkötelezett a munkaalapú gazdaság mellett, az új gazdaságvédelmi intézkedések célja, hogy támogassuk a magyar munkaadókat és munkavállalókat, hogy folytatni tudják a tevékenységüket – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára az operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Schanda Tamás felidézte: újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket biztosít a kormány a munkahelyek védelme érdekében.

Kiemelte: a korábbi gazdaságvédelmi intézkedésekkel több mint egymillió munkahelyet sikerült megvédeniük, és az újakkal is az a céljuk, hogy megakadályozzák azt, hogy munkanélkülivé váljanak emberek.

