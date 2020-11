Éles hangon szólította meg Orbán Viktort vasárnapi Facebook-posztjában Bajnai Gordon.

Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök vasárnap a Facebookon tett közzé egy rövid nyílt üzenetet.

A 24.hu azt írj, a volt miniszterelnök Demeter Szilárd szombaton, az Origón megjelent cikkével kapcsolatban tett ki közleményt közösségi oldalára, mivel a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, aki egyben kormánybiztos is, többek között azt írta, hogy

Hozzátette:

Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója azt is írta,

Bajnai Gordon vasárnap délelőtt azt írta az ominózus cikkről, hogy

Amennyiben Demeter Szilárd meg hétfőn is az Ön kormányának tisztviselője, akkor ezt a nyilatkozatot nyilván mi magyarok, és az egész világ a magyar kormány álláspontjának tekinti majd.

Hozzátette:

amennyiben Demetert nem rúgja ki a miniszterelnök, Bajnai sokakkal együtt Orbán helyett is szégyenkezni fog majd, a hazája és a magyarok nevében.

Demeter Szilárd szombati, Origón megjelent írása egyre nagyobb botrányt kavar – teszi hozzá az Index. A Mazsihisz és az izraeli nagykövetség is elítélte a nyilatkozatot, amelyben Demeter Európát Soros György gázkamrájának nevezte.

Ahogy tegnap mi is megírtuk, Vámos György író pedig az elsők között szólította fel a közéletből való távozásra a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját.

Vámos Miklós Facebook-oldalán Demeter kirohanása kapcsán azt írta:

Kérem szépen, én megpróbáltam némi megértéssel szemlélni D SZ ámokfutását. Nem szóltam, amikor úgy döntött, álmából felébresztve is jobb novellát ír, mint az őt kritizáló szerzők (én még nem tartoztam közébük), cigaretta és kávé nélkül. Rendben, a kóros önbizalom nem bűncselekmény.

Majd Demeter mondatait idézve keményebb hangnemre vált:

Bárkinek megmutatom a BTK-ban a vonatkozó paragrafusokat. Most pedig üzenem neki, hogy ha elment az esze, hagyja ott felelős állását, takarodjon melegebb égtájakra, próbálja megtalálni, addig is fogja be