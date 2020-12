Szép csöndben újra látogathatóvá tette a kormány az idősotthonokat

Nem verték nagydobra a hírt, de szigorú járványbiztonsági előkészületek mellett újra mehet a látogatás.

A Népszava cikke szerint Müller Cecília országos tisztifőorvos és Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter titokban feloldotta a bentlakásos szociális intézményekre (ide tartoznak az idősotthonok is) vonatkozó látogatási tilalmát, csak erről a közvéleményt nem tájékoztatták eddig.

Kedden a vírustájékoztatóban még az szerepelt, hogy "a kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van", viszont a két vezető már december 8-án aláírta "A szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatok" című ajánláscsomagot. Ebben külön fejezet foglalkozik a járványügyi készültség ideje alatt a "személyes látogató" fogadásával és az intézmény elhagyásának lehetőségével – ez a lap szerint a teljes ki- és bejárási tilalom végét jelenti.

Az ajánláscsomag szerint a maszkviselés, lázmérés, távolságtartás és kézfertőtlenítés mellett a látogatónak arról is nyilatkoznia kell, hogy nincsenek a koronavírusra utaló tünetei és 14 napon belül nem érintkezett igazolt fertőzöttel, viszont a találkozás helyszínét illetően az otthonok vezetői szabad kezet kapnak. Mivel az épületek adottságai elég sok korlátot szabnak – ezt a tisztifőorvos is elismeri az ajánlásban –, így több lehetőséget is felvázol.

"Ha nem alakítható ki látogatószoba az intézményen belül, akkor az ajánlás az udvaron felállított fűthető sátort vagy konténert javasolja, ahol egy bentlakót egyszerre ketten kereshetnek fel maximum 30 percre. Ennek egyik előnye a tiszti főorvos szerint, hogy így a látogatók nem mennek be az intézménybe. Az intézményben kialakított eljárásrendet a járási hivatalnak is jóvá kell hagyni, tehát a látogatási lehetőség nem egyszerre nyílik meg az ország valamennyi otthonában. Ahol jelenleg fertőzött lakó vagy dolgozó miatt karantén van, természetesen csak a zárlat feloldása után kezdődhet meg a családtagok beengedése.

Az intézmények vezetőinek szétküldött látogatási engedély nagyon sok helyen szinte megoldhatatlan feladatot jelent. Egy 60 fős idősotthon igazgatója például a következő napokban csak azt tudja megengedni, hogy a mozogni képes gondozottak felöltözve az intézmény udvarán találkozzanak rokonaikkal, mert az épületben hirtelen nem tudnak kialakítani olyan kívülről könnyen megközelíthető helyiséget, ahol plexifallal tudnák elválasztani a vendégeket. Az ágyhoz kötött bentlakók látogatóit pedig beöltöztetik majd teljes védőfelszerelésbe, amíg ki nem fogynak a védőruhákból"

Az ajánlásban szerepel, hogy az ágyhoz kötött betegeket mozgatható ágyakon lehetne elvinni a látogatásra kijelölt helyiségekbe, de a tisztifőorvos a lap szerint az ajánlásban hozzátette, hogy tudja, nincs sok ilyen ágy a szociális otthonokban. Így itt az a javaslat, hogy a látogatók védőfelszerelésbe öltözve mehetnek be – egészen addig, amíg van védőfelszerelés ,az adott intézményben. Ahol önálló lakrészben él a látogatni kívánt idős személy, ott nincs időkorlátozás a látogatásra.

A Népszava cikke szerint az ajánlás több része is megoldhatatlan feladat elé állítja az idősotthonok dolgozóit (online regisztrációs rendszer kiépítése például, bár ezt egyes helyeken úgy oldották meg, hogy körbetelefonáltak minden érintettet és ez alapján készült a beosztás), de azzal minden intézményvezető egyetértett, hogy szükség van karácsony előtt egy kisebb lazításra, mert egyre nehezebb tartani a lelket az idős lakókban, akik jogfosztottnak érzik magukat attól, hogy hónapok óta nem láthatták személyesen a családjukat.