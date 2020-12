Gulyás: a Fidesz-KDNP ma fölényesen megnyerné a választást

A magyar egészségügy képes volt mindenkinek az elérhető legmagasabb szintű ellátást biztosítani, a koronavírus-járvány kitörése óta mindenkinek jutott elegendő orvos, ápoló, kórházi ágy, lélegeztetőgép és gyógyszer, ezért pedig főhajtás illeti az egészségügy valamennyi dolgozóját – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter az atv.hu-nak adott év végi interjújában.

Gulyás Gergely megjegyezte, a védekezésnek nem volt egyetlen napja sem, amikor az ellenzék akár csak azzal segítette volna a kormány munkáját, hogy nem minden energiáját a kabinet és az egészségügy támadására, az ápolókat lejárató meghamisított kisfilmek készítésére fordítja.

Kiemelte, "ha valaki megnézi a halálozási számokat, akkor azt látja, hogy

Franciaországgal, Svédországgal, Horvátországgal vagyunk egy szinten", ezért az ellenzék naponta kérhetne elnézést a magyar egészségügyi dolgozóktól, mert "egy világjárvány alatt a svéd és a francia egészségüggyel azonos teljesítményre vagyunk képesek".

Ez önmagában indokolja azt a soha nem látott mértékű orvosbéremelést, amely a hálapénz eltörlésével együtt január elsején hatályba lép, ahogyan az ápolók ebben a ciklusban megvalósuló 72 százalékos béremelését is – tette hozzá.

A Miniszterelnökség vezetője kitért arra is, hogy miközben Karácsony Gergely a járvánnyal összefüggésben valótlanul vádolja adathamisítással a kormányt, addig a főpolgármester tevékenysége kimerül a közösségimédia-kommunikációban, Budapesten pedig egyre több hajléktalan van az utcán, egyre nagyobbak a közlekedési dugók és egyre több a szemét a közterületeken.

Gulyás Gergely kijelentette, akkor oltatja be magát, amikor sorra kerül.

Először azok kapnak oltást, akik az egészségügyben dolgoznak, a védekezésben nélkülözhetetlenek, utána pedig azok, akik egészségileg a legveszélyeztetettebbek

- mondta.

Megjegyezte, "Magyarországon, ha egy politikus elsők között oltatná be magát, úgy, hogy egyelőre csak néhány ezer vakcina áll rendelkezésre, a népharag miatt nem sokáig maradna hivatalban".

A miniszter kijelentette, bármely engedélyezett vakcina kockázata összehasonlíthatatlanul kisebb, mint a vírusé. Aki szeretné magát beoltatni, az regisztráljon, mindenkinek jutni fog oltóanyag – közölte.

Gulyás Gergely az oltásokkal kapcsolatban szólt arról is:

ugyan a kormány még ilyen döntést nem hozott, a vakcinák beadása értelmetlenné teszi a karanténkötelezettséget, így az élet néhány területén lesz különbségtétel az oltást felvevők és elutasítók között, ehhez pedig valamilyen hiteles igazolás is rendelkezésre áll majd.

Az ellenzékről szólva kijelentette, Gyurcsány Ferenc "egyszer már tönkretette az országot" és "egy olyan koalíciót vezet, ami szélsőbaltól az antiszemitákig mindenkit egy táborba terelt, ezért veszélyesebb, mint valaha". A miniszter úgy fogalmazott: "a baloldal célja 2010 után az volt, hogy megszabaduljon az országot egyszer már tönkre tevő Gyurcsány Ferenctől és féken tartsa a szélsőjobboldali Jobbikot. Tíz év elteltével Gyurcsány vezetése alatt lépnek szövetségre a Jobbikkal. Ennek Magyarországra nézve csak negatív következménye lehet."

A Miniszterelnökség vezetője azt mondta, nem tulajdonít nagy jelentőséget annak, ki lesz az ellenzéki miniszterelnök-jelölt. "Az elvtelenség koalíciójánál, ahol ennyi különböző párt alkot szövetséget, ott a valós hatalom a pártelnökök kezében van" – fogalmazott.

Szólt arról is, a "baloldal most a hatalom megszerzése érdekében legitimálja a szélsőségeket, szalonképessé maszkírozza az antiszemitizmust", miközben "kevés őszinte pillanatukban" maguk is tudják:

képtelenek az ország kormányzására

Gulyás Gergely úgy vélekedett, a Fidesz-KDNP ma magabiztosan megnyerne egy választást a baloldali ellenzéki tömbbel szemben.

Kitért arra is, a magyar jobbközép polgári kormányok mindig is racionálisan viszonyultak az Európai Unióhoz, a tagságra pedig ma is igennel szavazna, mivel Magyarországnak az az érdeke, hogy a közösség tagja legyen.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy az EU-val szemben "nagyon-nagyon sok jogos kritika" vethető fel, és ezeknek a száma csak gyarapszik.

"Minden olyan európai rendeletet, szabályt, intézkedést támogatunk, amely az európai pénzügyi érdekeket védi, amely a csalás, korrupció elleni fellépést hatékonyabbá teszi" – közölte Gulyás Gergely, majd aláhúzta, jogállamiság címszó alatt nem lehet ugyanakkor "kulturális, migrációs vagy családpolitikai ügyek eldöntését Budapestről Brüsszelbe telepíteni".

A politikai irányvonalat Magyarországon a miniszterelnöknek kell meghatároznia az alkotmány szerint, nem pedig Brüsszelnek, ahogy az "a magyar baloldal és az uniós elitek által megálmodott Európai Egyesült Államokban" történne – mondta.

Gulyás Gergely az új amerikai adminisztrációval kapcsolatban hangsúlyozta, a kormány minden demokratikusan választott kormánynak megadja az őt megillető tiszteletet.

"Mi az Egyesült Államok szövetségesei vagyunk, ennek megfelelően minden amerikai kormánnyal racionális, értékalapú, szövetségesi együttműködésre törekszünk"

- fogalmazott, majd hozzátette, "az a kérdés, hogy a másik oldalon erre van-e fogadókészség". "Ha racionális alapon, kölcsönös érdekek mentén együtt tudunk majd működni, akkor ennek örülünk" – tette hozzá.

A miniszter szerint az "új amerikai külpolitika lehet bölcsebb is demokrata elődjénél".

"Az a kérdés, hogy Washington képes-e arra, hogy a saját érdekeit jól határozza meg térségünkben, az Obama-adminisztráció ebben kudarcot vallott", így "amit a régiónkban a kommunisták a diktatúra 40 éves propagandájával nem tudtak elhitetni Amerikáról, azt az Obama-Hillary-adminisztrációnak nyolc év alatt sikerült" – fogalmazott Gulyás Gergely.

(MTI)