Orbán: az orosz vakcina jó, de nincs belőle elég és valószínűleg nem is lesz

Ha holnap jönne egymillió vakcina, akkor a miniszterelnök szerint lenne terv arra, hogy mindenkit gyorsan beoltsanak.

Egyszerű technikai kérdés, milyen gyorsan halad az emberek beoltása – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Rádió Vasárnapi Újság című műsorában, a nyilatkozatot az hvg.hu idézi.

Van egy oltási terv, ami alapján először az egészségügyi dolgozók kapják meg a vakcinát.

Orbán szerint jelenleg 35 ezer ember beoltására elegendő oltás van. Ha holnap reggel megérkezne több millió vakcina, „akkor van terv, hol jelölik ki azokat az oltási pontokat, ahol sok embert lehet beoltani”.

A tömeges beoltás akadálya a vakcina hiánya, nem a technikai kapacitás, hiszen van tízegynéhányezer technikai végpont, ha beindulnának az oltások,

„oda kellene menni, ahol szavazni is”

szoktunk – mondta a miniszterelnök.

„Nem vagyok elégedett a tempóval, voltak vakcinák, amelyek előbb voltak elérhetőek Kanadában, Izraelben vagy Nagy-Britanniában”

– mondta Orbán. Mi a keleti relációt intézzük, „azt tudjuk, hogy az orosz vakcina jó, de nincs belőle elég és valószínűleg nem is lesz”. A kínai is ígéretes és ott van is esély a nagyobb mennyiségre, a kormányfő szerint ideális esetben az történik majd, hogy választhatunk, hogy melyik vakcinával oltatjuk be magunkat. Igaz, egyelőre a kínai sem érhető el, a fürkészek éppen Pekingben vannak, hogy ellenőrizzék a folyamatokat.

(hvg.hu)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com