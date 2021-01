A tankönyv egyik feladatáról egy szegedi magyartanár posztolt a Facebookon, aki szerint a könyv azt sugallja ezzel, hogy a nőknek amúgy sem való a gazdaság, a politika vagy az üzlet, a férfiak pedig nem is érzelmi lények, hiszen nem társalognak a családról, ergo „mind büdös bunkó”. A tankönyvi példáról később Ungár Péter is posztolt. Az LMP országgyűlési képviselője szerint lekicsinylő és sértő módon beszél a tankönyvi példa nemcsak a nőkről, de a férfiakról is.

Míg a férfiak jellemzően üzletről, politikáról vagy jogi kérdésekről beszélgetnek, addig a nőket jobban lekötik a családi, érzelmi témák, vagy az ételek és az italok

– legalábbis a legújabb, 11. osztályosoknak szóló online nyelvtantankönyv egyik feladata szerint. A szegedi magyartanár posztját a Telex szúrta ki a Facebookon. A pedagógus posztja szerint a tankkönyv ezzel azt sugallj, hogy a nőknek amúgy sem való a gazdaság, a politika vagy az üzlet, a férfiak pedig nem is érzelmi lények, hiszen – idézzük – "nem társalognak a családról", ergo „mind büdös bunkó”.

A Telex összefoglalta, milyen állításokkal ismerkedhet meg egy 17-18 éves az állami tankönyvből:

- míg a férfiaknál az „igen, nem, hm, ühüm, aha” egyetértést jelent, addig a nőknél csak azt, hogy „figyelemmel kísérik a beszélgetést”, de nem feltétlenül értenek egyet,

- a nők szívesen utalnak vissza egy beszélgetésben a korábban elhangzottakra, a férfiak viszont szívesen „ugrálnak” egyik témáról a másikra,

- amikor megosztják egymással a problémáikat, akkor a nők a kapcsolatuk bizalmát építik, de „nem adnak érdemleges tanácsot” – a férfiak viszont „azonnal megoldási javaslatokon törik a fejüket és tanácsot adnak”, mert iránymutatást, megoldást várnak a másiktól,

- a férfiak gondolatmenete szerint „nem mondom neki sokszor, hogy »szeretlek«, mert megunja”, a női gondolatmenet szerint pedig „nem mondja elégszer, hogy »szeretlek«, már biztosan megunt engem”,

- míg a nők nem tanácsot kérnek egy beszélgetés során, hanem támogatást kérnek a partnerüktől, addig a férfiak a női tanácsadást úgy értelmezik, mintha partnerük meg akarja változtatni őket,

- amikor a nők gondoskodni akarnak a párjukról, azt a férfiak uralkodási vágynak veszik: „Mit babusgat, miért nem hagy már békén? Nem az anyám”,

- ha egy férfi egy stresszes nap után leül otthon a gépe elé, akkor a nő ezt úgy veszi, hogy nem beszél a problémáiról, és már nem is szereti,

- míg ha egy férfi állásajánlatot kap külföldön, akkor úgy gondolja, társa automatikusan megy vele együtt – addig a nők előbb megkérdezik a partnerüket egy ilyen ajánlatról.

A tankönyvi példáról posztolt Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője is, aki szerint lekicsinylő és sértő módon beszél a tankönyvi példa nemcsak a nőkről, de a férfiakról is.

Egy pedagógus hívta fel a figyelmet, hogy a megújult online nyelvtankönyvben a képen látható feladat van. Magyarul ma a diákokat arra tanítjuk, hogy a férfiak beszélnek a jogról, a politikáról és az üzletről, a nők a sminkről, a divatról és a családról. Azt hagyjuk is, hogy én egy fideszes családban nőttem föl, ahol, hogy finoman fogalmazzak, elég sokat hallottam nőket politikáról és közéletről beszélni. Azt is hagyjuk, hogy érdekes családkép az, ha a családról csak a nők beszélnek

- írja Ungár.

A tankönyv írója milyen társaságokban járhatott, milyen férfiakat ismer akik nem képesek koherensen és élvezhetően részt venni egy beszélgetésben?

– utalt Ungár a kvíz negyedik kérdésére. A képviselő szerint az ilyen tankönyvekkel a nemek közötti egyenlőséget támadja a kormány – miközben a Nemzeti Alaptantervnek nem része az, hogy a gimnáziumokban beszéljenek a fogamzásgátlásról és a biztonságos szexről.

