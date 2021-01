Február 1-ig meghosszabbítja a kormány a járvány miatti korlátozásokat

A Kossuth rádióban adott interjújában jelentette be Orbán Viktor.

Február 1-jéig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az MTI híre szerint.

Fotó, címlapkép: Facebook/Orbán Viktor

A hvg.hu cikke szerint Orbán arról beszélt a rádióban, hogy eddig kevés vakcina (80 ezer) érkezett az országba, ezért februárig maradnak az eddigi intézkedések, és így a középiskolai oktatás is marad digitális verzióban.

- magyarázta, és arra is felhívta a figyelmet, hogy ameddig nem érkezik elég vakcina, addig mindenki rendezkedjen be arra az életre, amit a jelenlegi keretek adnak.

A miniszterelnök szerint eddig 42519 egészségügyis oltatta be magát, de elkezdődött az idősotthonok lakóinak oltása is, ott viszont van még mit javítani a számokon szerinte, a lakók 50 százaléka vállalta eddig a vakcinát.

Én is be fogom magam oltatni, amikor sor kerül rá, nekem is van egy kijelölt helyem, látni fogják, hogy ezt én is megteszem