A magyar kormányt nem hívták meg Joe Biden beiktatására

Ami az Egyesült Államok elnökének a beiktatását illeti, kormányzati meghívó nem érkezett. Ha jól értesültünk, akkor az ismert körülmények miatt a szokásosnál visszafogottabb rendezvényt kívánnak tartani” – mondta az ATV-nek Szijjártó Péter.
Fotó: Facebook/Joe Biden
A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette: a magyar kormány abban érdekelt, hogy „az Egyesült Államok következő elnöke sikeres legyen, és hogy az előző négy évhez hasonló magas színvonalú kétoldalú kapcsolatrendszert” tudjanak fenntartani.
Mint ismert, Szijjártó Péter ősszel Biden fiának vélt ukrajnai korrupciós ügyeit firtatta egy Facebook-bejegyzésben.
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Szijjártó bizonyítékokat akar az USA-tól
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Pannon szúnyogcsődör, majd megmutatja nekik!...
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VÁDPONTOK: LEGELŐBB HAZAÁRULÁS, KOLLABORÁCIÓ ORSZÁGKIRABLÓ HAZAÁRULÓ DIKTATÚRA PROPAGANDÁBAN ILL. ANNAK ERŐSEN AKTÍV SEGÍTÉSE, RÁADÁSUL PÉNZÉRT. ÁLHÍRGYÁRTÁS, HÍRHAMISÍTÁS, RÉMHÍRKELTÉS, MEGTÉVESZTÉS, PROVOKÁCIÓ, USZÍTÁS, GYŰLÖLETKELTÉS, ANTISZEMITIZMUS, RASSZIZMUS, HOMOFÓBIA, RÁGALMAZÁS, BECSÜLETSÉRTÉS, ALAPTALAN ALJAS HAZUGSÁGOKKAL GYALÁZKODÁS, MOCSKOLÓDÁS, HÍRNÉV RONTÁS, RENGETEG KÖZÉLETI SZEMÉLY ELLEN. JOGSÉRTÉSEIK ÉS BŰNCSELEKMÉNYEIK TERMÉSZETSEN AZ EMBERI ALAPJOGOK DURVA SOROZATOS FOLYATÓLAGOS MEGSÉRTÉSE IS. EGY GYŰJTŐ HÍRPORTÁL ROMBOLÁSA A HAZUG GYŰLÖLETKELTŐ PROVOKÁLÓ USZÍTÓ RÁGALMAZÓ ÁLHÍREIKKEL ÉS SÉRTEGETŐ MOCSKOLÓDÓ GALÁZKODÓ FRÖCSÖGÉSEIKKEL.. RENDZAVARÁS, KÖZMORÁL ROMBOLÁS, AZ ORSZÁGBAN A POLGÁRHÁBORÚS FESZÜLTSÉG SZÁNDÉKOS FOKOZÁSA, BOMLASZTÁS, MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR NÉP NYÍLT ALJAS POFÁTLAN FOLYAMATOS TÁMADÁSA. EMBERI ALAPJOG A HITELES TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG, EZT IS DURVÁN SÉRTI DURBINCS NEVŰ HAZÁRULÓ ÁMOKFUTÓ ÉS VADHAJTÁSOS NÁCI HAZAÁRULÓ ORBÁNCSICSKA TROLL BANDÁJA. MINDEZEKET ÉVEK ÓTA FOLYTATÓLAGOSAN, SOROZATOSAN, BŰNSZERVEZETBEN, KÜLÖNÖSEN NAGY MENNYISÉGBEN ÉS AKTÍVAN KÖVETIK EL... A PROPELLERT MEGBÉNÍTJÁK, OLVASHATATLANNÁ TESZIK (ÉN CSAK REAGÁLOK ÉS PRÓBÁLOM TŐLÜK MEGTISZTÍTANI A CÍMLAPOT, AZAZ AZ IGAZSÁGÉRT HARCOLOK, EZT BÍRÓSÁG ELŐTT IS EMELT FŐVEL VÁLLALOM), MINDEZ ALKALMAS A NYUGALOM MEGZAVARÁSA, EMBEREK FELZAKLATÁSA AZ ALJAS MOCSKOLÓDÓ RÁGALMAZÓ BECSÜLETSÉRTŐ HAZUGSÁGAIKKAL ÉS SZINTE VÉGTELEN A BŰNLAJSTROMUK. BE IS ISMERIK. MERT SUNYIN LAPÍTÓ FANTOMPORTÁL, NEM TUDNI HOL VANNAK, NEM ELÉRHETŐK SEHOGY! AZÉRT ITT ROMBOLNAK, MERT A SAJÁT FÓRUMUKBÓL MINDENKIT KITILTANAK AKI ELLENÜK SZÓL. ZAVARKELTŐ, MEGTÉVESZTŐ, USZÍTÓ, HAZUG RÁGALMAZÓ GYALÁZKODÓ ACSARKODÓ TROLL HÍRHAMISÍTÓ ÁLHÍRPORTÁL. LEGALÁBB FEJENKÉNT 10 ÉV SZIGORÍTOTT JÁR ÉRTE!! A BŰNSEGÉDEKNEK IS! ÉS MEG IS FOGJÁTOK KAPNI PATKÁNYOK BIZTOSAK LEHETTEK BENNE, ÉS MÉG ÖRÜLHETTEK, HA NEM LESZTEK LINCSELVE.
Szijjártó bizonyítékokat akar az USA-tól
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