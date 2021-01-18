Ami az Egyesült Államok elnökének a beiktatását illeti, kormányzati meghívó nem érkezett. Ha jól értesültünk, akkor az ismert körülmények miatt a szokásosnál visszafogottabb rendezvényt kívánnak tartani” – mondta az ATV-nek Szijjártó Péter.

A magyar kormányt nem hívták meg Joe Biden beiktatására
Fotó: Facebook/Joe Biden

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette: a magyar kormány abban érdekelt, hogy „az Egyesült Államok következő elnöke sikeres legyen, és hogy az előző négy évhez hasonló magas színvonalú kétoldalú kapcsolatrendszert” tudjanak fenntartani.

Mint ismert, Szijjártó Péter ősszel Biden fiának vélt ukrajnai korrupciós ügyeit firtatta egy Facebook-bejegyzésben.

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Eladott Ország
Úgy is van Petike, amit szabad Jupiternek nem szabad a kisökörnek. Két adriai csónakázás között Szijjártó Péter felszólította Joe Bident, hogy tisztázza a korrupciós ügyeit A hét vicce!
Szijjártó bizonyítékokat akar az USA-tól
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Pannon szúnyogcsődör, majd megmutatja nekik!...
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thumb_up3 replyVálasz error access_timema, 19:48
Szeparepa2
A FELJELENTÉST MEG KELL TENNI A VADHAJTÁSOK ÉS PROVOKÁTOR BÉRTROLL PATKÁNYFALKÁJA ELLEN.
VÁDPONTOK: LEGELŐBB HAZAÁRULÁS, KOLLABORÁCIÓ ORSZÁGKIRABLÓ HAZAÁRULÓ DIKTATÚRA PROPAGANDÁBAN ILL. ANNAK ERŐSEN AKTÍV SEGÍTÉSE, RÁADÁSUL PÉNZÉRT. ÁLHÍRGYÁRTÁS, HÍRHAMISÍTÁS, RÉMHÍRKELTÉS, MEGTÉVESZTÉS, PROVOKÁCIÓ, USZÍTÁS, GYŰLÖLETKELTÉS, ANTISZEMITIZMUS, RASSZIZMUS, HOMOFÓBIA, RÁGALMAZÁS, BECSÜLETSÉRTÉS, ALAPTALAN ALJAS HAZUGSÁGOKKAL GYALÁZKODÁS, MOCSKOLÓDÁS, HÍRNÉV RONTÁS, RENGETEG KÖZÉLETI SZEMÉLY ELLEN. JOGSÉRTÉSEIK ÉS BŰNCSELEKMÉNYEIK TERMÉSZETSEN AZ EMBERI ALAPJOGOK DURVA SOROZATOS FOLYATÓLAGOS MEGSÉRTÉSE IS. EGY GYŰJTŐ HÍRPORTÁL ROMBOLÁSA A HAZUG GYŰLÖLETKELTŐ PROVOKÁLÓ USZÍTÓ RÁGALMAZÓ ÁLHÍREIKKEL ÉS SÉRTEGETŐ MOCSKOLÓDÓ GALÁZKODÓ FRÖCSÖGÉSEIKKEL.. RENDZAVARÁS, KÖZMORÁL ROMBOLÁS, AZ ORSZÁGBAN A POLGÁRHÁBORÚS FESZÜLTSÉG SZÁNDÉKOS FOKOZÁSA, BOMLASZTÁS, MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR NÉP NYÍLT ALJAS POFÁTLAN FOLYAMATOS TÁMADÁSA. EMBERI ALAPJOG A HITELES TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG, EZT IS DURVÁN SÉRTI DURBINCS NEVŰ HAZÁRULÓ ÁMOKFUTÓ ÉS VADHAJTÁSOS NÁCI HAZAÁRULÓ ORBÁNCSICSKA TROLL BANDÁJA. MINDEZEKET ÉVEK ÓTA FOLYTATÓLAGOSAN, SOROZATOSAN, BŰNSZERVEZETBEN, KÜLÖNÖSEN NAGY MENNYISÉGBEN ÉS AKTÍVAN KÖVETIK EL... A PROPELLERT MEGBÉNÍTJÁK, OLVASHATATLANNÁ TESZIK (ÉN CSAK REAGÁLOK ÉS PRÓBÁLOM TŐLÜK MEGTISZTÍTANI A CÍMLAPOT, AZAZ AZ IGAZSÁGÉRT HARCOLOK, EZT BÍRÓSÁG ELŐTT IS EMELT FŐVEL VÁLLALOM), MINDEZ ALKALMAS A NYUGALOM MEGZAVARÁSA, EMBEREK FELZAKLATÁSA AZ ALJAS MOCSKOLÓDÓ RÁGALMAZÓ BECSÜLETSÉRTŐ HAZUGSÁGAIKKAL ÉS SZINTE VÉGTELEN A BŰNLAJSTROMUK. BE IS ISMERIK. MERT SUNYIN LAPÍTÓ FANTOMPORTÁL, NEM TUDNI HOL VANNAK, NEM ELÉRHETŐK SEHOGY! AZÉRT ITT ROMBOLNAK, MERT A SAJÁT FÓRUMUKBÓL MINDENKIT KITILTANAK AKI ELLENÜK SZÓL. ZAVARKELTŐ, MEGTÉVESZTŐ, USZÍTÓ, HAZUG RÁGALMAZÓ GYALÁZKODÓ ACSARKODÓ TROLL HÍRHAMISÍTÓ ÁLHÍRPORTÁL. LEGALÁBB FEJENKÉNT 10 ÉV SZIGORÍTOTT JÁR ÉRTE!! A BŰNSEGÉDEKNEK IS! ÉS MEG IS FOGJÁTOK KAPNI PATKÁNYOK BIZTOSAK LEHETTEK BENNE, ÉS MÉG ÖRÜLHETTEK, HA NEM LESZTEK LINCSELVE.
thumb_up1 replyVálasz error access_timema, 19:46
Gazella
@Eladott Ország: :D :D :D A második fotó visz mindent :D
thumb_up1 replyVálasz error access_timema, 19:50
Clavigo
Ja ,,Pötyike.. Visszafogottabb a rendezvény..." Így is lehet azt mondani,,hogy leszarnak Téged,,meg a csöngőhasú Réti Néger gazdádat...
thumb_up replyVálasz error access_timema, 19:55
kereső
Lesz ,toporzék, lesz. Nagyon magas szinvonalú. Jön a kedvenced, Nulan asszony, és szerintem nagyon elkeni majd a szádat. Fogalmazhatod a toporzékolás szövegét, de azért hadat üzenni nem muszáj.
thumb_up replyVálasz error access_timema, 19:56
Qqberci
Miért is hívták volna? Végig nyíltan Trump Lee-nak drukkoltak...
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