Levelet kaptak a hazai szállodások és éttermesek, hogy pünkösd előtt ne számítsanak nyitásra – tudta meg a 24.hu. A lap szerint sok vezető meghökkent a levél tartalmán.

Nehezen elképzelhető, hogy május előtt nyitás lesz. De nemcsak itthon, hanem Európa többi országában is, hiszen az átoltottság és a járvánnyal kapcsolatos adatok azt mutatják, hogy még egy darabig fennmaradnak a korlátozások

– mondta Flesch Tamás a 24.hu-nak. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke hozzátette, fel kell készíteni az érintetteket erre, ezért is küldtek körbe egy levelet a hazai szállodásoknak és éttermeseknek.

A levélben a 24.hu cikke szerint az áll:

A kormányzati kommunikáció és a Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatása szerint a jelenleg érvényben lévő korlátozások valószínűleg pünkösdig fennmaradnak.

A 24.hu úgy tudja, hogy

sok étterem és szálloda vezetője meghökkent a levél tartalmán

Ugyanakkor Flesch szerint semmi meglepő nincsen benne. Dömötör Csaba államtitkár például nemrég arról beszélt, hogy a kormány számításai szerint „ha csak Brüsszelre hagyatkozik Magyarország” az oltóanyagok beszerzésénél, akkor szeptember végénél előbb nem lehet feloldani a korlátozásokat. De egyelőre azt sem tudni, hogy ha a kínai vakcina megkapja a hazai engedélyt, mennyien szeretnék beoltatni magukat azzal.

Az MSZÉSZ elnöke a körlevélben arról is ír, hogy tudják és jelezték is a döntéshozóknak, hogy ez az időszak még a mostani támogatások emelésével is nagyon nehéz lesz. Flesch megjegyezte, hogy a zárva tartó szállodák is költségekkel járnak, és a szakképzett munkaerő megtartása is költséges.

