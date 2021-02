Orbán szerint március 15-re minden 60 év felettit beoltanak, aki regisztrált

A konzultáció eredménye alapján lehet döntés arról, hogy a beoltottaknak gyorsabb legyen-e a nyitás.

Megtartotta szokásos rádióbeszédét Orbán Viktor kormányfő, a hvg.hu cikke szerint a friss koronavírus-adatok ismertetése után Orbán arról beszélt a rádióban, hogy a helyzet javulása megállt, de ugyanakkor már sok embert sikerült beoltani, ami új helyzetet teremt.

Fotó, címlapkép: Facebook/Orbán Viktor/videórészlet

Jelenleg (péntek reggeli adat szerint) 264 530 beoltott van Magyarországon (ők a vakcina első oltását kapták meg, ahogy ez korábbi cikkünkből kiderül), és 275 764 ember esett át a fertőzésen, így március elejére az ő számuk eléri az egymilliót, március 15-re pedig minden 60 év feletti magyar állampolgárt, aki regisztrált, be fogják oltani – ismertette a terveket a miniszterelnök.

Szerinte az orosz vakcina felhasználása kapcsán a szerb tapasztalatok jók, így azt akár már a jövő héten bevetik, ha a kínai vakcinát is használni kezdik, akkor a beoltottak száma meghaladja majd a fertőzöttekkel együtt a kétmillió főt.

Szó esett a cikk szerint az interjúban a vakcinák körüli vitáról is, Orbán itt a baloldalt ekézte, mondván az emberek életét nem szabad politikára használni, míg a baloldal ebben túlságosan messzire ment. Orbán szerint vannak országok, amelyek szerencsésebbek a baloldalla, de Magyarország nem tartozik közéjük.

Az uniós vakcinabeszerzésről nem tudott újakat mondani a miniszterelnök, szerinte a "brüsszeli bürokratáknak" az volt fontos, hogy minél olcsóbban szerezzék be az oltóanyagot. Orbán szerint nekik a pénz nem lényegtelen, de emberélet szempontjából másodlagos. (Azt ugyanakkor nem tudni, hogy a kínai és orosz vakcinák beszerzése mennyibe került – hívta fel a figyelmet a hvg.hu.)

Már az anyja is sürgeti Orbánt a nyitásra

A gazdaság kapcsán a kormányfő arról beszélt, hogy érzi a sürgetést a nyitásra (már az anyja is sürgeti), de szerinte megfontoltnak kell maradni, ezért is lesz február közepén nemzeti konzultáció erről. Véleménye szerint a munkahelyeket sikerült megvédeni, ezt sikerként könyvelte el, most jön a vakcina és a gazdaság újraindítása. Április elején a magyar felsőoktatás átalakításához szükséges döntésekről fognak határozni, június elején a teljes zöld megújításról és az agrártámogatásokról hoznak döntéseket, ezek a programok már novemberben elindulhatnak.

Orbán szerint a gazdasági visszaesés nem volt olyan rossz, mint várták, olyan 5 és fél százalék körül alakul majd. Azt elismerte, hogy a vállalkozóknak volt igaza abban, hogy a számukra megítélt bértámogatás utólagos kifizetése nem volt szerencsés, ezért változtatnak a rendszeren és előre utalják a kifizetéseket. Plusz egy programot is indítanak, a kis- és középvállalkozások 10 millió forintos hitelt vehetnek fel nulla kamatozással 10 évre, három éves moratóriummal.

A miniszterelnök a vakcinaigazolás kérdésében egyelőre még nem foglalt állást, de mindent elképzelhetőnek tart, ha az emberek elfogadják. Úgy fogalmazott, hogy nem lát abban semmi ördögtől valót, hogy akik már védettek, azok számára gyorsabbá tegyék a nyitást. De ez attól is függ majd, hogy a "magyarok" mit mondanak a konzultációban, mert akik március közeépig nem kapnak oltást, azok ezt méltánytalannak érezhetik.

"Közjószág" a gyermek

Orbán az interjú végén kitért a demográfiai adatokra, szerint több lett a házasság, több lett a gyermek, és szerinte a családokon át látható, hogy a nemzet jobb állapotban van most, mint 10 éve. A kormányfő szerint ha nem vezették volna be a családtámogatási rendszert, akkor 115 ezer gyermekkel kevesebb született volna meg az elmúlt 10 évben.

Arról is beszélt, hogy a 25 éven aluliak SZJA-mentessége sokat segít a korosztálynak a saját lábra állásban, az állam ehhez adja az óvodát, iskolát, ingyenes étkeztetést, oktatást. Ide sorolta a babaváró hitelt, a csok-ot, az adómentes jövedelmet, az ingyenes jogosítványt és még sok mást, mint amik a fiatalokat segítik.

Ugyanakkor arra is kitért, hogy a kormánynak nem beleszólnia kell abba, hogy hogyan él az állampolgár (hogy a több gyerek jobb, mint az egy), hanem lehetőséget ajánlanak fel, esélyt adnak, de nem erőltetnek rá semmit senkire.

A gyermek egy közjószág is, érték, akik ilyen életformát vállalnak, azokat támogatjuk

- foglalta össze a gyermekvállalásról szóló gondolatait a miniszterelnök, majd még hozzátette, hogy