Bevállalta a kínai vakcinát az 53 éves Sváby András.

A műsorvezető lepődött meg a leginkább, hogy máris behívták oltásra, ugyanis sem az életkora, sem egészségi állapota miatt nem szerepelhetett volna a lista elején.

Orvosa viszont azt mondta neki, hogy annyian utasították vissza a kínai vakcinát a lakhelyén, hogy nyugodtan bemehet érte, bőven jut belőle olyanoknak is, akikre az oltási terv szerint később kerülne sor.

Természetesen regisztráltam még időben, és tisztában voltam vele, hogy ki kell várnom a soromat, ezért is lepődtem meg, amikor telefonált az orvosom, majd behívott az oltásra

– nyilatkozta a Blikknek Sváby András.

Kétszer is visszakérdeztem, biztos-e a dolog, hiszen nem vagyok veszélyeztetett korban és krónikus betegségben sem szenvedek. Erre az orvosom elmondta, hogy sajnos annyi oltóanyag maradt meg a mi körzetünkben, hogy jut olyanoknak is, akik hátrébb vannak a sorban. Természetesen azonnal igent mondtam

– magyarázta a műsorvezető, aki lapunk kérdésére elmondta, hogy a párja gyermekorvos, de most éppen a Covid-osztályon dolgozik.

– mondta a Blikknek Sváby András, aki senkit sem akar az oltásra rábeszélni.

Nyilvánvalóan jobban örültem volna, ha lett volna más vakcina, de jelen pillanatban erre esélyem sem volt. Éltem egyébként Kínában, jó véleményem van a kínai orvoslásról, és az oltással foglalkozó orvosok mind megerősítettek abban, hogy ez az oltóanyag is ugyanolyan jó, mint a többi. Az én párom is orvos, ő is nyilvánvalóan alaposan körbekérdezett, és mindenki azt mondta, hogy jó ez a vakcina. Én jobban félek a Covidtól, mint egy esetleges, az oltás miatt kialakuló mellékhatástól. A mutáns vírusok olyan erősek, hogy ha csak a felétől megvéd, akkor már sokkal beljebb vagyok, mintha nem kaptam volna vakcinát