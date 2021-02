Káoszra utal a háziorvosoknak küldött oltási lista: Egészségesként szerepel a listán egy daganattal nemrég műtött beteg, fiatalok mindenféle alapbetegség nélkül kapnak oltást

Káoszra utal a háziorvosoknak küldött oltási lista – írja a Napi.hu

Egészségesként szerepel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő listáján egy daganattal nemrég műtött beteg. A 60 éves férfinak a háziorvosa szerint ezért várnia kell az oltásra.

A háziorvosok ugyanis az Alapkezelő listája alapján olthatják a regisztráltakat

– derült ki az RTL Klub híradójából. A férfi veszélyeztetettként az elsők között regisztrált az oltásra. Most mégis várnia kell.

A Telex és a 24.hu szerint felborult az oltási terv, és egyes csoportok oltása ezért attól függ, hogy éppen melyik vakcinából mennyi áll rendelkezésre, így fordulhat elő, hogy egy 50 éves krónikus beteg hamarabb kapja meg az oltást, mint egy 85 éves. A 444-nek azonban olyan olvasók is írtak, akik

fiatalok és egészségesek, mégis arról értesítették őket, hogy jogosultak az oltásra.

Ilyen például Katalin esete – írja a 444 –, aki 26 évesen, minden alapbetegség nélkül kapott egy hete postai úton értesítőt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) arról, hogy hamarosan rá kerül a sor, ugyanis az oltakozás új szakaszba lépett:

Ebben a szakaszban a legidősebb honfitársaink és azon 60 év alatti állampolgárok kaphatják meg a vakcinát, akik különösen kitettek a vírus kockázatának korábbi vagy meglévő betegségük kapcsán. Nyilvántartásunk szerint Ön is ebbe a csoportba tartozik, így hamarosan élhet az oltás lehetőségével.

- írták a neki szóló levélben.

Fotó: MTI/Balázs Attila

A 444.hu egyik másik olvasója hasonló esetről számolt be a lapnak. Anna 35 éves, nincs semmilyen krónikus betegsége, mégis múlt hét hétfőn kapta kézhez a nyilatkozatot arról, hogy vállalja-e az oltást, és szerdán már hívta is a háziorvosa, hogy mehet, így már túl van az első adagon.

Anna január elején regisztrált online az oltásra, nagyon meglepődött, hogy ilyen hamar sorra került.

Kérdezte is a háziorvosát, hogy mi lehet ennek az oka. A háziorvosa azt mondta, hogy ő a hét elején kapta meg a 10 főből álló listát, amit központilag küldenek, és azon Anna is rajta volt, ezért hívta be. Arra gyanakszanak, hogy azért vehette előre a rendszer, mert Anna édesapja tüdőrákban szenved, így őt nem lehet beoltani, ezért a környezetét oltják.

A háziorvosok a NEAK rendszeréből tudják a regisztráltak listáját letölteni, amit rendszeresen frissítenek az újonnan regisztráltakkal. A hét elején közlik, hogy például a Pfizerre van lehetőség, és felszólítják a háziorvosokat, hogy válasszanak ki 10 főt.

Forrás: Napi.hu, 444

Címlapkép: MTI/Balázs Attila