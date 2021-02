Alföldi Róbert a mélyen hívő keresztényeket vonja kérdőre az örökbefogadás kapcsán

A család az család kampányban megszólalt a Nemzeti Színház volt igazgatója is.

A rendező Facebook bejegyzésben kérdezi a honfitársait a törvényről.

Fotó: Facebook

"Megjelent a Magyar Közlöny, és most már a törvény rögzíti, hogy a kormány, azon belül is a családokért felelős tárca nélküli miniszter tudja engedélyezni és dönti el, hogy mi a szeretet, és hogy ki alkalmas arra, hogy szeressen, és azt is, hogy ki szerethet, segíthet, nevelhet olyan gyerekeket, akiknek nincs se családja, se szülője, se szeretet az életében. Szép! Tényleg, ez egy keresztény kormány! Most már igazán látszik! Újra megkérdezem, mélyen hívő, igazi keresztény magyar honfitársaim, hogy ez így rendben van? "