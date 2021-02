Karácsony Gergely elkérte a kormány által nem lehívott EU-s vakcinákat Budapestnek

Sorsdöntő pontnál vagyunk a járványban, fel kell gyorsítani az oltást.

Hiába van vasárnap, a Facebookon csak úgy pörögnek a magyar politikusok bejegyzései. Előbb Orbán Viktor oltatta be magát, aztán Novák Katalin tette közzé a miniszerelnök levelét, hogy kilépnek az EU néppárti frakciójából, ha elfogadják az új alapszabályt, most pedig Karácsony Gergely szólalt meg.

Szerinte kormánynak sürgősen változtatnia kell a hozzáállásán a járvánnyal kapcsolatban, és elkérte kormány által a nem lehívott EU-s vakcinákat is a fővárosiak beoltására.

Fel kell gyorsítani az oltási folyamatot, és költeni kell a járvány megfékezésére:

Nem is szólva arról, hogy a miniszterelnök pár napja még azt mondta: a pénz nem számít, ha oltásról van szó. Én ezzel, a korábbi véleményével értek egyet, nem a maival. Azt javaslom ezért, hogy először is rendezzék át a közköltéseik rendjeit, hiszen van ott pénz, ahol százmilliárdok mentek el magánalapítványok támogatására, vadászkiállításra meg motorversenyre. Hívják le a teljes keretet, ha eddig nem tették, és adják át a szükséges mennyiséget Budapestnek, mi megoldjuk a fővárosiak oltását. Alighanem készen áll erre a nagyvárosi önkormányzatok többsége is. Megengedhetetlen, hogy a kormány késlekedése miatt ne gyorsuljon föl az oltási folyamat. Újra mondom: vonják be az önkormányzatokat mindannyiunk érdekében.