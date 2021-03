Február 28-án sokadszorra tért vissza a Maldív-szigetekről Budapestre a NER luxusgépe.

Fotó: Wikipédia

Az Alfahír munkatársa úgy döntött, megpróbálja kideríteni, hogy ki érkezett haza azzal a géppel, amelyet Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc is előszeretettel vesz igénybe.

A jobbikos portál újságírójának nem volt egyszerű dolga: kisbusszal álltak be elé, esernyővel sétáltak el előtte, és zseblámpával villogtak, hogy ne tudjon fotózni.

Majd hazafelé egy kombi Skoda is utána szegődött egy Mercedes társaságában.

Egészen a Határ útig követtek. Ekkor elkezdtem cikkcakkban közlekedni, kis utcákba behajtani, de továbbra is mögöttem voltak. Cseles manőverekkel az egyiket sikerült leráznom, de a Mercedes, ha gyorsítottam, ő is gyorsított, ha lekanyarodtam, ő is lekanyarodott. Egy kisteherautó megelőzésével sikerült megzavarnom, és hirtelen elvesztett a sofőr. Gyorsan leparkoltam és lekapcsoltam a lámpákat, de megint kiszúrt és mellém hajtott, majd továbbment. Tettem még pár kört, hogy biztosra vegyem, nem fognak hazáig utánam jönni