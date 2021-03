Gulyás Gergely: a miniszterelnök holnap reggel jelenti be, hogy mi lesz a következő hetekben

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő csütörtök délelőtt beszélt a kormány legfrissebb döntéseiről.

Fotó: Kovács Tamás/MTI

Gulyás elmondta, hogy a harmadik hullám csúcsának a közelében vagyunk, abban bíznak, hogy

"a nyitás közelében is vagyunk”.

A miniszter elmondta, hogy többlépcsős újranyitásban gondolkodik a kormány. A nyitást a beoltottak számához igazítják majd. Orbán Viktor a holnapi rádió interjújában jelenti majd be, hogy mit terveznek a következő hetekre.

A számok alapján a lazításnak még nincs itt az ideje

- mondta el Gulyás. Az egyetlen megbízható védekezési mód, ha az oltás folytatódik.

Gulyás Gergely elmondta, hogy vakcinára szükség van, ezért szereztek be Nyugatról és Keletről is vakcinákat. Továbbra is tárgyalnak a gyártókkal. A kínaiak előbb tudják teljesíteni a szállítmányokat, de az oroszok is megígérték, hogy behozzák a februári lemaradást.

Abban bízik a kormány, hogy az AstraZeneca körüli konfliktusok ma rendeződnek (több országban felfüggesztették az oltást), az Európai Gyógyszerügynökség csütörtök délután tart erről tájékoztatót.

A miniszter elmondta azt is, hogy a védettségi igazolványok postázása is folyamatban van. Már 1 440 000 védettségi igazolványt gyártottak már le, egy részét azok kapják, akik már megkapták az oltást, egy másik részét pedig, akik átestek a fertőzésen.

Gulyás elmondta, hogy a magyar kormány álvitának tartja az igazolványokkal kapcsolatos brüsszeli vitát.

"Brüsszeltől vakcinát várunk, nem igazolványt"

– tette hozzá Guylás.

Május végére lehet döntés uniós szinten a vakcinaigazolványokról.

Az ATV kérdésére Gulyás Gergely azt mondta, hogy nehéz megjósolni, mikor lélegezhetünk fel.

"Jelentős enyhítő intézkedések néhány héten belül elképzelhetőek”.

Forrás: Telex