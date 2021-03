A politikus azt is mondta, bárhol is legyünk imádkozzunk, mert at Úr mindenütt jelen van.

Nagypéntek reggelétől mindenki imádkozzon a koronavírus elmúlásáért

– erre kérte a magyar lakosokat a parlamenti imacsoport KDNP-s vezetője.

Vejkey Imre hangsúlyozta: fontos imát mondani az egészségesekért is, hogy ne kapják el a vírust, és megőrizzék lelki békéjüket.

Forrás: hirtv.hu

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd