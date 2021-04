Szilágyi István nyugtalan fia a szülei közé feküdt le éjjel, aztán reggel kalapáccsal agyonverte az apját

A rendőrség lezárta a nyomozást elmúlt évek egyik legkegyetlenebb és legérthetetlenebb gyilkossági ügyében.

Budapest, 2010. május 19. Fonyó Gergely rendező (b) és a Gondnok szerepét alakító Szilágyi István beszélget a Gézengúzok című, a Duna TV és Next Station Production által készülő új 11 részes ifjúsági tévéfilmsorozat forgatásán Budapesten, a XI. kerületi Mezőkövesd utcában. A sorozat egy középiskola hétköznapjait mutatja be. A diákok között Barátok közt-szereplők és korábbi Megasztár-döntősök is feltűnnek, a negyedik széria győztese, Király Viktor pedig tanárt alakít. Fotó: MTI Fotó: Kallos Bea

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt folytatták le az eljárást a BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói az 50 éves Sz. Péter ellen, aki a megalapozott gyanú szerint 2020. május 3-án reggel XVII. kerületi otthonukban megölte 83 éves édesapját – írja a police.hu.

A nyomozás adatai szerint Sz. Péter édesapját 7 és 8 óra között hosszú perceken keresztül bántalmazta, kalapáccsal többször fejbe verte, fojtogatta, valamint mellkasát is megtaposta.

Az idős férfi végül többszörös koponyatörés és sorozat-bordatörés következtében a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Elfogása után az áldozat fiát zavart állapota miatt először kórházba vitték, majd gyanúsított kihallgatását követően őrizetbe vették.

Az elvégzett elmeorvosi szakértői vélemény szerint Sz. Péter a bűncselekmény elkövetésekor beszámítható állapotban volt.

A nyomozók rekonstruálták a tragédia napján, illetve az azt megelőző éjszakán történteket is. A nyomozás alapján Sz. Péter az emberölés előtti éjszaka nyugtalan volt, és szülei közé feküdt le aludni, reggel pedig egy kalapáccsal támadta meg apját.

A gyanúsított édesanyja próbált segíteni férjének, de fiát nem tudta megállítani. Ezután egy közeli üzletbe sietett, és onnan kért segítséget.

A police.hu csak a közlemény címében utalt arra, hogy az áldozat színművész volt. Valójában a híres karakterszínész, Szilágyi István az áldozat.

A nyomozás vizsgálati szakaszában a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztály nyomozói a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntett ügyében szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat átadják az illetékes ügyészség részére.

