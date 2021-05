Hiába érvelt és fenyegetőzött Orbán Viktor, az EU egyáltalán nem vette figyelembe

Orbán Viktor és a Mateusz Morawiecki-féle lengyel kormány az elmúlt időszakban többször is vétózással fenyegetőzött az EU-ban, hogy közös uniós lépéseket fúrjon meg, alakítson a kedvére.



Kép:Propeller

Ez történt most is, újabb nemet mondott a magyar–lengyel tengely, de az Európai Unió nem vette figyelembe az aggodalmaikat. A most zajló uniós csúcs közös nyilatkozatában végül háromszor is szerepel a kifogásolt gender szó, ami csúnya presztízsveszteség a közép-európai párosnak.

Ezekben a helyzetekben a cél azonban mindig ugyanaz:

a lehető legjobb alkupozíciót kikényszeríteni az adott helyzetben.

Most a Portóban zajló csúcstalálkozó nyilatkozatát támadta a kabinet, amiben a magyar fél szövetségese volt a lengyel kormánypárt is.

A szociális ügyekre összpontosító portói nyilatkozatban ugyanis szerepelt volna a „genderegyenlőség” kifejezés, amihez a Budapest–Varsó-tengely nem járult hozzá.

Orbán Viktor kormányfő viszont azzal érvelt a vétó után, hogy a kereszténység nem összeegyeztethető a genderrel mint ideológiailag motivált kifejezéssel.

Ezért a „nemek közötti egyenlőség” kifejezés helyett a nők és a férfiak közötti egyenlőséget hangsúlyozza.

Hiába érvelt a keresztény értékekkel a magyar–lengyel-tengely, és fenyegetett vétóval ez nem bizonyult elég meggyőzőnek a többi európai vezető számára, a záródokumentumban három helyen is szerepel a „gender” kifejezés.

Kétszer akkor, amikor a nemek közötti egyenlőség előmozdításáról, a nemek közötti bérszakadék betemetéséről és arról van szó, hogy garantálni kell, hogy ugyanazért a munkáért mindenki ugyanazt a bért kapja.

Harmadszor a 78 százalékos foglalkoztatási arány megállapításánál, amelyhez az Európai Unió szerint a nemek közötti bérszakadék felére csökkentésére van szükség.

Forrás:Index.hu

Címlapkép:Propeller