Ismét nagyot csúsztatott a fideszes államtitkár – mást mondott WHO a Sinopharmról, mint amit ő állít

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kimondta, hogy a kínai Sinopharm-vakcina az időseket is védi közölte Menczer Tamás kedden a Facebook-oldalára feltöltött videóban.



Kép:Pixabay

A HVG.hu számolt be arról, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára azt is közölte, hogy a WHO kifejezetten ajánlja a vakcina használatát a 60 év felettieknél is.

Az államtitkár azt is hozzátette, hogy az ajánlásban nincs arra utaló adat, hogy a vakcina másképpen hatna az időseknél és a fiataloknál.

Az Egészségügyi Világszervezet állásfoglalásából azonban néhány részletet nem említett meg Menczer Tamás. A WHO szakértői bizottsága értékelésében többek között azt is írja, hogy

a 60 éven felüliek esetében korlátozottan állnak rendelkezésre a biztonságosságról szóló adatok, mivel kevesen vettek részt a klinikai vizsgálatokban.

Mellette pedig azt ajánlják, hogy azok az országok, amelyek úgy döntenek, hogy a 60 éven felülieknek is beadják az oltóanyagot, folyamatosan ellenőrizzék annak biztonságosságát.

Azt is írták:

a vizsgálatok úgy készültek, hogy nem alkalmasak annak kimutatására, hogy a vakcina hatásos a súlyos társbetegségekben szenvedőknél, a várandós nőknél, vagy a 60 évesnél idősebb embereknél.

Az államtitkár korábban a világ legtekintélyesebb orvosi szaklapja, a The Lancet egyik cikkével érvelt a kínai Sinopharm-vakcina mellett, ahogy erről mi is beszámoltunk kiderült, hogy nem egészen a Lancetben jelent meg az által hivatkozott cikk és az írás nem egy tudományos kutatásról szólt.

Forrás:HVG.hu

Címlapkép:Pixabay