Így mulat az elit – a NER kedvenc repülője pénteken leugrott Sevillába, majd átröppent Malagába is és hétfő este már itthon is volt

Pünkösdkor esik az eső és fúj a szél? Sebaj, úgy tűnik, a Gázos, aki okosabb Zuckerbergnél, tud megoldást kezdi bejegyzését Hadházy Ákos.



(Illusztráció)

Az a repülő ugyanis, amellyel Mészáros Lőrinc és kedvese Dubajba repült március 15.-én és amivel Gázos a határszélen fekvő Eszékre is leutazott, pénteken leugrott Sevillába, majd vasárnap átröppent a spanyol tengerparton fekvő Malagába is és hétfő este már itthon is volt. De legalább kipihente az építkezést.