Nacsa: a baloldal tönkretette az országot, míg a Fidesz-KDNP a válságban is segíti az embereket

A KDNP frakciószóvivője, Nacsa Lőrinc szerint a baloldal a válságot adóemeléssel és megszorításokkal kezeli, de a Fidesz-KDNP a válságban is segíti az embereket – írja az MTI.

Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott: "a baloldal egyszer már tönkretette az országot" – adta hírül az MTI a frakciószóvivő csütörtöki, a 2022-es költségvetés munkahelyteremtési fejezetéről szóló videonyilatkozata alapján.

"Amikor hatalmon voltak ugyanis, nem munkahelyvédelemmel, támogatásokkal és adócsökkentésekkel kezelték a válságot, hanem további terheket róttak az emberek és a vállalkozások vállára: emelték az adókat, csökkentették a táppénzt, megszorítást megszorításra halmoztak, ezzel megduplázták a munkanélküliséget, és százezreket ítéltek megalázó segélyre"

Utána természetesen elérkezett a gyurcsányozós rész is. Nacsa szerint a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal "azóta sem változott", a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságot is "megszorításokkal, adóemelésekkel kezelték volna most is". "Ha rajtuk múlott volna, sokaknak se munka, se álláskeresési támogatás nem jutott volna" – jegyezte meg.

Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP a válságban is segíti az embereket. Hozzátette: a 2022-es költségvetés azt célt szolgálja, hogy a járvány után több munkahely legyen, mint azt megelőzően.

