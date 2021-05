Orbán bezárta a fiát a 2006-os zavargások idején

Orbán Gyurcsányról beszélt, de nem mondta ki a nevét.

Nagy Katalin riporter aggodalmaskodva kérdezte pénteken reggel a Kossuth Rádióban Orbán Viktor miniszterelnöktől: mi lesz, ha a fiatalok nem értesülnek az őszödi beszédről - a ismerteti az interjút a 24.hu.

Orbán azt mondta, emiatt nem kell aggódni. Amikor például ő fiatal volt, akkor is beszéltek ’56-ról, ezeket az eseményeket nem lehet elhallgatni.

“Aligha lehet elfelejteni az őszödi beszédet”

– jelentette ki Orbán az eltelt 15 év ellenére.

Orbán Gáspárt be kellett zárni az őszödi beszéd miatt

- ezzel kezdte az őszödi beszédről szóló gondolatmenetét a kormányfő.

Szerinte a beszéd egy vakuélmény volt, amit bármikor vissza lehet idézni, akárcsak – említette példaként – Egerszegi Krisztina 1988-as olimpiai úszását.

Ugyanakkor szerinte a beszéd ma is megdöbbentő, legfőképpen az, hogy aki elmondta, ma is a magyar politikában van. “Hogy egy miniszterelnök azt mondja, hogy hazudtak reggel, délben, este, és utána is helyén maradhat, az nekem mellbevágó, pedig én már sok mindent láttam.” Orbán arról is beszélt (Gyurcsány nevének kiejtése nélkül), hogy

“ma is ugyanezzel az emberrel harcolok, ő a főnök a másik oldalon.”

Megemlítette, hogy a Budapesten, a Városházán is az ő emberei vannak.

