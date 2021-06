Már másnap megkaphatja az oltás, aki regisztrál

Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján Müller Cecília kijelentette, hogy a járványügyi adatok jelenleg kedvezőek, de az elővigyázatosság továbbra is nagyon fontos.

Aki regisztrál, az már másnap beolthatja magát – mondta országos tisztifőorvos. A vírus velünk maradt, ezért nagyon fontos az egyéni védelem. A regisztrált 60 év felettiek 96 százaléka, míg a 18-59 éves korosztály 86 százaléka kapott már oltást. 439 ezer adag Pfizer, és 60 ezer Jansen vakcina érkezik a mai napon, míg péntekre 64 ezer adag Moderna érkezhet – írja a Ripost.hu.

Fotó: MTI/Komka Péter

Hazánkban a brit variáns fertőz, eddig 2 indiai mutánsos fertőzésről tudni. Az egyikük meggyógyult, a másik beteg pedig rehabilitáció felé tart.Nem zajlik súlyosabban a kórkép, mint az eredeti vírusnál, vagy a brit mutánsnál.

Müller Cecília elmondta, hogy bár az utóbbi napokban kicsit kevesebb lett az első oltást felvevők száma, de így is növekszik. Nagyon fontos, hogy a második oltást is mindenki felvegye. Kijelentette: a mutánsok ellen is védenek az itthon alkalmazott oltások.

