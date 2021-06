Forintosítva Orbán bejelentése – ekkora összeget kaphat vissza jövőre egy gyermeket nevelő pár

Szülőnkként 800 ezer forint lesz a határ, amit a gyermeket nevelők visszakaphatnak az SZJA visszatérítés esetén, amennyiben a GDP eléri az 5,5 százalékot, azonban úgy néz ki, megint a tehetősek járnak jól.



Kép: MTI/Koszticsák Szilárd

Ahogy arról mi is beszámoltunk a miniszterelnök a Világgazdaság fórumán jelentette be, hogy javasolni fogja, hogy jövőre a gyermeket nevelő szülők kapják vissza a személyi jövedelemadójukat, ha a GDP eléri az 5,5 százalékot. Erre eddig nem volt példa, azért is érdekes ez a lépés.

A dolog kétséges volt, hogy ez minden szülőre, vagy csak az átlag alatt keresőkre vonatkozik. Az M1 szerda esti műsorában Nagy Márton, a miniszterelnök gazdaságpolitikai tanácsadója elmagyarázta a részleteket:

Az SZJA visszatérítés 2022. elején lesz esedékes 1,5 millió kereső dolgozót érint a lépés Jövedelemtől függetlenül mindenkinek jár Van felső határ a visszatérítésben: 800 ezer forint.

A 800 ezer mindkét szülőre vonatkozik, tehát lesz olyan család, ahol 1,6 millió forintot kapnak közösen a szülők, bár az is látszik, hogy itt inkább megint a jól keresőket célozza meg ezzel az intézkedéssel a kormány.

Ha a KSH adatok szerinti átlagkeresetet nézzük, akkor a legoptimistább becslések szerint kb. 400 ezer forint jár vissza fejenként.

Címlapkép:MTI/Koszticsák Szilárd