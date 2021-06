Pintér Tamás a város ellenzéki polgármestere reagált a hírre, ami szerint elvonják Dunaújvárostól a a dél-koreai SK Innovation új akkumulátorgyárának milliárdos adóbevételeit.

„Azért tartjuk a mai sajtótájékoztatót, mert Dunaújvárost kirabolták. Az elkövető pedig a Fidesz-kormány volt”

- mondta Pintér Tamás, Dunaújváros jobbikos polgármestere arról, hogy a kormány minden tiltakozás ellenére különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsa, Rácalmás, Adony és Kulcs területét, a dél-koreai SK Innovation új akkumulátorgyárának tervezett helyszínét. – írja a 444.hu.

Fotó: Pintér Tamás / Facebook

Pintér azt is elmondta, hogy példátlan az eset (a 444.hu szerint ellenben ez Göddel is megtörtént a közelmúltban). Kálló Gergely jobbikos országgyűlési képviselő pitiáner bosszúnak nevezte a történetek. Ahogy a Propeller is megírta, egy Orbán Viktor miniszterelnök által szignózott rendelettel irányították a bevételeket a fideszes megyei vezetéshez.

Forrás: 444.hu