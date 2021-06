Bíróság elé állt a fideszes képviselő: „meleg van, a kétpói betyár izzad”

A többek között hivatali vesztegetés elfogadásával vádolt Boldog István és társai a bíróság elé álltak; az előkészítő üléssel kezdetét vette ügyük tárgyalása.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az ügy 2019 novemberében kapott nyilvánosságot, amikor házkutatást tartottak a cserkeszőlői önkormányzatnál, illetve őrizetbe vettek több embert, köztük az országgyűlési képviselő bizalmasának tartott F. Petrát, akit hosszú hónapokra le is tartóztattak – emlékeztet a Blikk bűnügyi riportere.

Az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség 2020. december 21-én emelt vádat.

A vádirat lényege szerint a Boldog Istvánhoz köthető kör hivatali helyzetével, befolyásával visszaélve, jogellenesen befolyásolta a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati eredményeit, majd elérték a kivitelezők irányított kiválasztását is. Mindezekért a vállalkozóktól jogtalan anyagi előnyt kértek és tőlük 2019 májusában 20 millió forintot kaptak. Vagyis, a vád alapján elintézték, hogy ki nyerjen a pályázatokon, aztán pénzt kértek vissza a nyertesektől.

A Központi Nyomozó Főügyészség Boldog István elsőrendű vádlottra 6,666,666 forint vagyonelkobzást, hat év börtönben végrehajtandó szabadságvesztést, ötmillió forint összegű pénzbüntetést és öt év közügyektől való eltiltást kért.

– ezzel vezette fel Hadházy Ákos független országgyűlési politikus Boldog István és társainak ügyében a Fővárosi Törvényszéken megtartott előkészítő ülést.

„A vádiratot hallgatni nagyon furcsa, hiszen sok száz EU-projektnél tudjuk, hogy miként utasította egy fideszes képviselő a polgármestereket arra, hogy ki kapja a megrendeléseket, és hogy a pénzből vissza kell neki fizetni az alkotmányos költséget. De sajnos nagyon ritka, hogy ezt egy vádiratban lássuk vissza.”

„Boldog a harmadik korrupcióval vádolt fideszes képviselő, ami Hadházy Ákos szerint két dolgot üzen. „Egyrészt megmutatja, hogy a rendszer korrupt.” Másrészt jelzi azt is, hogy Polt Péter legfőbb ügyész mennyire korrupt. „Ha nem védené a rendszert, nem 3, hanem akár 133 vádlott képviselő is lehetne. Hadházy hangsúlyozta azt is, hogy „a látszattal ellentétben az ügyészség Boldogot most is védi azzal, hogy csak két közbeszerzéssel foglalkozik a sok tucat közül, ami Boldog körzetében bizonyíthatóan manipuláltan történt.”