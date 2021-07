"A koronát nem tudtad ellopni?" – Orbán tiszteket avatott, nekiestek a Facebookon

Tisztavatás 2021 ennyit írt csupán a Facebook oldalára feltöltött videójához Orbán Viktor.



A beszédben a miniszterelnök elmondta, hogy:

Jusson eszükbe a magyar történelem leckéje, ha ami a magyar élet őrei elgyengülünk akkor elveszünk.

De felszólalt megint a vélt külső nyomás ellen is, miszerint hogyha hagyjuk hogy mások mondják meg, hogy kik jöhetnek Magyarország területére és, hogy hogyan rendezzük be az országunkat, hogyan neveljük a gyerekeinket akkor is.

Ne felejtsék, ezt a biztonságot nyugalmat a magyar emberek számára önök a rend őrei teremtik meg is tartják fenn

- zárta sorait.

Azonban a kommentelők egyből rá is ugrottak a videóra!

A koronát én felvettem volna a helyedben. Hadd lássa csak a Gyurcsány, hogy mi a pálya

- írta neki valaki.

A Rumcájsz sapka, kicsit feldobta volna ezt a szánalmas produkciót. Nem tudtad ellopni a koronát mi?

- tette hozzá valaki.

